Kancelária NR SR si má v budúcom roku finančne pohoršiť

NRSR, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 4. októbra (TASR) - Kancelária Národnej rady (NR) SR by mala v roku 2019 hospodáriť s rozpočtom na úrovni 31,9 milióna eur, čo je v porovnaní s aktuálnym rokom menej o 7,83 milióna eur. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.Objem osobných výdavkov sa na rok 2019 rozpočtuje na úrovni 18,1 milióna eur. V porovnaní so súčasnosťou ide o nárast o 951.000 eur, a to najmä z dôvodu premietnutia valorizácie platov zamestnancov z roku 2018 do nasledujúcich rokov a zabezpečenia obligatórnych platových náležitostí zamestnancov.Výdavky na tovary a služby sú na rok 2019 plánované v objeme 10,2 milióna eur. V tejto položke ide o nárast o 987.000 eur. Nárast je spôsobený rozpočtovaním výdavkov na Jarné zasadnutie Parlamentného zhromaždenia Organizácie Severoatlantickej zmluvy v roku 2019, ako aj zabezpečením výdavkov na údržbu a prevádzku budov.V oblasti bežných transferov sa na rok 2019 navrhuje suma 179.000 eur, čo je rovnaký objem ako v súčasnosti. Kapitálové výdavky na rok 2019 vo výške 3,42 milióna eur medziročne klesajú o 9,76 milióna eur. Výdavky klesajú v dôsledku nižších plánovaných výdavkov na pokračujúcu rekonštrukciu Bratislavského hradu. Prostriedky budú použité aj na rekonštrukciu a modernizáciu softvéru, nákup prevádzkových strojov a nákup výpočtovej techniky.