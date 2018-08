Kancelárka Merkelová zavíta na budúci týždeň do 3 afrických štátov

Na snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 24. augusta (TASR) - Problematika migrácie a boj proti príčinám exodu zo štátov západnej Afriky budú zrejme patriť medzi ústredné témy rokovaní nemeckej spolkovej kancelárky Angely Merkelovej počas budúcotýždňovej návštevy trojice afrických štátov - Senegalu, Ghany a Nigérie.Informovala o tom v piatok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na vládne zdroje v Berlíne.Šéfku nemeckej spolkovej vlády bude počas cesty na čiernom kontinente sprevádzať aj významná delegácia predstaviteľov hospodárskeho života, čo by malo hostiteľským štátom signalizovať záujem nemeckej ekonomiky o ne.Program Merkelovej predpokladá v stredu rokovania v Senegale vrátane schôdzky s tamojším prezidentom Mackym Sallom a zástupcami mimovládnych organizácií. Vo štvrtok 30. augusta bude hostka z Berlína rokovať v ghanskej metropole Accra s tamojším prezidentom Nanom Akufom-Addom a mala by sa tam stretnúť aj so začínajúcimi podnikateľmi a zúčastniť sa na okrúhlom stole o hospodárskopolitických otázkach.Podobne ako v Senegale a Ghane sa aj v Nigérii Merkelová v piatok pri stretnutí s prezidentom Muhammaduom Buharim sústredí na hospodárske a sociálne aspekty rozvoja krajiny a zahraničnopolitické témy. Navyše by sa počas návštevy tejto africkej krajiny mala stretnúť aj s najvyšším predstaviteľom západoafrického spoločenstva štátov ECOWAS Jeanom-Claudom Brouom, s ktorým by mala hovoriť prioritne o regionálnej spolupráci.