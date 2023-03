Kancelárske priestory, ktoré sa vám prispôsobia. Ideálne aj pre väčšie firmy

Potreby zamestnancov sa v súčasnosti veľmi rýchlo menia a tradičné kancelárie už nevyhovujú všetkým. Ak svojmu tímu poskytnete flexibilné pracovné priestory, ktoré ponúkajú kancelárie na prenájom, podporíte ich spoluprácu a zvýšite ich výkonnosť. Takéto riešenia, vhodné pre malé aj veľké spoločnosti, sú na vzostupe. Niet sa čomu čudovať, pretože prenájom kancelárskych priestorov pomáha znižovať náklady firmy za nehnuteľnosť a energie a umožňujú tímom prispôsobiť si pracovné priestory svojim špecifickým potrebám.

Flexibilita prenájmu aj priestorov

Prenájom kancelárskeho priestoru so sebou prináša hneď niekoľko výhod. Jednou z hlavných je možnosť krátkodobého prenájmu. Kancelárie Bratislava sú modulárne a plne servisované pracovné priestory, ktoré si ako jednotlivec alebo skupina, môžete prenajať za veľmi flexibilných podmienok. Poskytujú oveľa väčšiu slobodu v porovnaní s komplikovanými dlhodobými prenájmami. Namiesto podpísania 5-ročnej zmluvy si vaša firma môže zvoliť oveľa kratšiu dobu prenájmu, čo vám umožní dynamicky rásť a meniť svoj priestor s ohľadom na vaše prebiehajúce projekty. Môžete napríklad svoj tím umiestniť v blízkosti cieľových skupín na akokoľvek dlhé obdobie. Flexibilita v Qubes Nivy Tower je aj v priestore. Na rozdiel od “tradičných” kancelárií s pevnými a pridelenými pracovnými miestami, si vaši spolupracovníci môžu vybrať miestnosti rôznych veľkostí s možnosťami, ktoré sa prispôsobia ich potrebám. Oddychové a komunitné zóny, kuchynky, zasadacie miestnosti sú tu samozrejmosťou. Stanú sa vašimi dokonalými pomocníkmi pre pracovné rozhovory, brainstormingy, aj relaxáciu.

Spolupráca aj súkromie

Flexibilný kancelársky priestor je navrhnutý tak, aby sa vašim zamestnancom prispôsobil k rôznym druhom ich práce. Využíva princípy moderného dizajnu na vytvorenie aktívnejšieho pracovného prostredia na spoluprácu. Tímy sa tu môžu spontánne stretávať a interagovať. V Qubes však nechýba ani súkromie. Konferenčné miestnosti, sú doplnené alternatívami ako sú zvukovo izolované telefónne búdky a súkromné ​​denné kancelárie. Vaši pracovníci sa môžu s notebookom presunúť do tichých zón, aby sa mohli sústrediť na splnenie konkrétnej úlohy. Tieto priestory, mnohých tvarov a veľkostí na troch poschodiach, poskytujú vysokú úroveň súkromia a môžu byť často dostupné aj na hodinovej alebo dennej báze. Každý si tu nájde svoje miesto, ktoré bude najlepšie vyhovovať typu práce, ktorú v danej chvíli potrebuje urobiť.

Prispôsobí sa vášmu rozpočtu

Prenájom flexibilných kancelárskych priestorov pomáha tiež spoločnostiam znižovať náklady a vyťažiť maximum z dostupného priestoru. Kancelárie sú často servisované, čo odbúrava problémy so správou. O všetky služby (IT podpora, recepcia, upratovanie, bezpečnosť), účty za energie a každodennú prevádzku je už postarané a vaše náklady sú spojené do jedného komplexného mesačného poplatku. To znamená, že si môžete udržiavať pravidelnejší a predvídateľnejší peňažný tok, bez vysokých počiatočných nákladov. Platíte len za to, čo využívate. Flexibilita priestorov umožní vašej spoločnosti expandovať v období rastu, alebo naopak, operatívne zmenšiť veľkosť, keď do kancelárie dochádza menej pracovníkov. Dynamické priestory sa dajú ľahko prekonfigurovať a maximálne prispôsobiť k obsadenosti, čo tiež pomáha znížiť náklady na váš prenájom.

Sieťovanie a viditeľnosť značky

Práca vo flexibilných kancelárskych priestoroch môže tiež zvýšiť aj viditeľnosť vašej značky. V Nivy Tower pôsobí mnoho firiem pod jednou strechou a príležitostí na vytváranie sietí je naozaj veľa. Nájdete tu freelancerov, ktorých si môžete najať, inšpiratívnych spolupracovníkov, s ktorými spojíte svoje sily, a dokonca aj potenciálnych zákazníkov, ktorí vám pomôžu rozšíriť dosah vašej firmy. Flexibilné kancelárske priestory poskytujú príležitosti na spoluprácu s inými, podobne zmýšľajúcimi podnikmi. Sú veľmi užitočné aj pri získavaní a udržaní talentov. Inými slovami, urobia z vašej kancelárie miesto, kam sa zamestnanci budú radi vracať, pretože ich potreby tu sú na prvom mieste. Takýto spôsob práce podporuje zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, dodáva zamestnancom autonómiu a potrebnú dôveru pri plnení úloh.