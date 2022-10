Kandidát Hlasu Peter Slyško vyzval dvoch svojich súperov v boji o post predsedu Žilinského kraja na spoločný postup

Jurinovú má vyzvať iba jeden

Budú spolu diskutovať

16.10.2022 (Webnoviny.sk) - Dva týždne pred jesennými spojenými voľbami vyzval kandidát strany Hlas-SD na post predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Peter Slyško svojich súperov Igora Janckulíka KDH ) a Igora Chomu Smer-SD ) na spoločný postup v krajských voľbách.Podľa Slyška majú Hlas-SD, KDH aj Smer-SD z pozície opozičných strán v Žilinskom kraji spoločný cieľ, ktorým je zmena.„Poďme si preto všetci traja sadnúť za jeden stôl a dohodnúť sa, kto z nás vyzve pani Jurinovú na priamy súboj. Za seba hovorím, že som pripravený podporiť toho, kto bude mať najväčšiu šancu na spoločný úspech," vyhlásil Slyško.Doplnil, že spoločný postup troch kandidátov by mohol byť silným odkazom pre voličov. „Bude to posolstvo, že súdržnosť je pre nás viac ako rozdeľovanie. A bude to aj nádej pre celý Žilinský kraj, že dostane možnosť na lepšiu budúcnosť," dodal Slyško.Igor Choma pre agentúru SITA uviedol, že Slyškova výzva je reakciou na jeho štvrtkový návrh, aby sa vo voľbách spojili Smer-SD a Hlas-SD.„Som rád, že o návrhu pouvažoval a zverejnil túto výzvu aj smerom k pánu Janckulíkovi. Všetci traja sme sa dohodli, že budeme spoločne na tému diskutovať v pondelok a o výsledkoch budeme informovať," poznamenal Choma.