Kandidát na predsedu Špecializovaného trestného súdu Králik vylučuje, že by dochádzalo k manipulácii trestného konania

O manipulovaní káuz pochybuje

Nového predsedu vymenuje Susko

21.8.2024 (SITA.sk) - Podpredseda Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Igor Králik , ktorý sa uchádza o post šéfa súdu, vylučuje, že by na ŠTS dochádzalo k manipulácii trestných konaní. Uviedol to v rámci odpovedi na otázku na stredajšom vypočutí pred výberovou komisiou na pôde Ministerstva spravodlivosti SR Ako ďalej uviedol, nemôže hovoriť za políciu alebo prokuratúru, ale pokiaľ ide o ŠTS pochybuje, že by prípadné manipulovanie káuz bolo možné.„Neviem si to predstaviť, vylučujem to,“ zdôraznil Králik. Ten ako sudca pôsobí od roku 1995, pričom na ŠTS pôsobí od jeho vzniku v roku 2004. Od novembra daného roku až do marca 2007 pôsobil ako jeho predseda.„Dá sa povedať, založil som tento súd na zelenej lúke,“ povedal s tým, že je hrdý na to, že ŠTS existuje a našiel si svoje miesto. Králik doplnil, že na súde pôvodne začínalo šesť sudcov. Momentálne ich je 17, pričom tento počet považuje za dostačujúci.„Zabíjajú nás ale staré veci,“ skonštatoval. Ako dodal, ako predseda súdu chce dohliadať na dodržiavanie zákonnosti a dôstojnosti trestného konania.O funkciu predsedu súdu sa uchádzajú súčasný podpredseda ŠTS Igor Králik a bývalý šéf súdu Michal Truban . Súčasťou päťčlennej výberovej komisie je aj dekan Právnickej Fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda alebo šéf trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR a prezident Združenia sudcov Slovenska František Mozner . Nového predsedu súdu nakoniec vymenuje minister spravodlivosti Boris Susko ŠTS momentálne dočasne vedie práve jeho podpredseda Králik. Doterajší predseda súdu Ján Hrubala v polovici mája po stretnutí s ministrom spravodlivosti Suskom oznámil, že končí vo funkcii. Minister mu totiž oznámil, že si s ním ako s predsedom súdu nevie predstaviť spoluprácu.„V rámci výkonu štátnej správy súdov by spolupráca mala byť založená na dôvere, a ak neexistuje, je viacero spôsobov ukončenia takejto spolupráce. Jedným z nich je vzdanie sa funkcie predsedu súdu a takýto krok som učinil,“ vyhlásil Hrubala. Suskovi sa konkrétne nepáčil postup Hrubalu v disciplinárnom konaní voči sudcovi Michalovi Trubanovi.