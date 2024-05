Kandidáta do Európskeho parlamentu vážne zranili počas predvolebnej kampane, Faeserová hovorí o útoku na demokraciu

Zvýšenie politického napätia

Útok na demokraciu

4.5.2024 (SITA.sk) - Kandidáta za stredoľavú stranu nemeckého kancelára Olafa Scholza v budúcomesačných voľbách do Európskeho parlamentu zbili a vážne zranili počas kampane na východe krajiny. V sobotu o tom informovala Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD ).Bol to najnovší zo série incidentov, ktoré zvýšili politické napätie v Nemecku pred eurovoľbami. Scholzovi sociálni demokrati odštartovali svoju oficiálnu kampaň minulotýždňovým zhromaždením v Hamburgu.Matthias Ecke, kandidát za SPD, bol v piatok večer napadnutý pri vylepovaní plagátov v meste Drážďany. Strana uviedla, že bol prevezený do nemocnice a pre rozsah zranení musel podstúpiť operáciu. Nancy Faeserová , ktorá je tiež členkou strany, uviedla, že ak sa dokáže, že útok bol politicky motivovaný, predstavovalo by to „vážny útok na demokraciu“. „Zažívame nový rozmer antidemokratického násilia,“ povedala Faeserová.Vládne a opozičné strany uviedli, že ich členovia a priaznivci čelili vlne fyzických a verbálnych útokov a vyzvali políciu, aby posilnila ochranu politikov a predvolebných mítingov.