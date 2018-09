Kandidáta na brazílskeho prezidenta previezli do ďalšej nemocnice

Jair Bolsonaro, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rio de Janeiro 7. septembra (TASR) - Brazílskeho popredného prezidentského kandidáta Jaira Bolsonara, ktorého vo štvrtok na predvolebnej akcii bodol nožom útočník, previezli v piatok do nemocnice v meste Sao Paulo. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.Bolsonaro opustil nemocnicu v juhobrazílskom meste Juiz de Fora, kde došlo k útoku, v stabilizovanom stave, uviedol miestny denník Folha de Sao Paulo.Pri štvrtkovom útoku 63-ročný Bolsonaro utrpel vážne zranenia v oblasti brucha. Po dvojhodinovej operácii, pri ktorej časť jeho čriev dočasne zafixovali kolostómiou, bude musieť odpočívať najmenej týždeň.Štyridsaťročný Adelio Bispo de Oliveira, ktorého po útoku zatkli, podľa spravodajského serveru G1 a televíznej stanice TV Globo hovoril, že jeNa videozázname z nemocnice Bolsonaro povedal, že očakával, že sa niečo podobné stane, hociPodľa predbežných odhadov je pravicový prezidentský kandidát favoritom volieb, ktorú sú naplánované na 7. októbra. Stalo sa tak po tom, keď už bolo úplne jasné, že väznený exprezident Luiz Inácio Lula da Silva nebude môcť vo voľbách kandidovať.Kandidát na viceprezidenta Hamilton Mourao uviedol, že napriek tomuto útoku Bolsonaro naďalej zostáva kandidátom prezidentských volieb. Očakáva sa však, že zranenia skomplikujú jeho účasť na predvolebných akciách.Ak by Bolsonaro nebol schopný vo svojej predvolebnej kampani pokračovať, boj o post hlavy štátu by sa odohral medzi ľavicovým politikom Cirom Gomesom a centristkou Marinou Silvaovou, dodáva DPA.