Kandidátku Hlasu vo voľbách do Európskeho parlamentu povedie Branislav Becík

10.3.2024 (SITA.sk) - Lídrom kandidátky strany Hlas-SD vo voľbách do Európskeho parlamentu bude Branislav Becík . V relácii Na telo televízie Markíza to prezradil minister investícií Richard Raši (Hlas-SD).Z druhého miesta by mal kandidovať Branislav Ondruš a tretia pozícia na kandidátke bude patriť primátorovi Kežmarku Jánovi Ferenčákovi