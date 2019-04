Kandidatúra Milána a Cortiny má v Taliansku 83-percentnú podporu ľudí

ZOH, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 6. apríla (TASR) - Kandidatúra Milána a Cortiny d'Ampezzo na usporiadanie zimných olympijských hier 2026 má 83-percentnú podporu obyvateľstva. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) zverejnil prieskum v čase, keď jeho hodnotiaca komisia dokončila týždňovú inšpekciu potenciálnych dejísk.Talianska vláda prisľúbila finančnú podporu v piatok. Zaviazala sa, že pokryje bezpečnostné aj antidopingové náklady a zaistí tiež víza pre športovcov, funkcionárov a fanúšikov. Minister vnútra Matteo Salvini sa už stretol s inšpektormi MOV. Vedúci hodnotiacej komisie Octavian Morariu zverejnil čísla z prieskumu v sobotu. V Miláne si ZOH želá 87 percent ľudí, v regióne Lombardsko, ktorého je Miláno hlavné miesto, vyjadrilo súhlas 81 percent. V Benátsku, kde sa nachádza Cortina, bolo za podujatie 80 percent obyvateľov. S Talianskom súperí jedine kandidatúra Štokholmu a Are, ktorá však zatiaľ nemá podporu vlády, podľa prieskumov majú ZOH vo Švédsku 53-percentnú podporu.MOV vyberie organizátora 24. júna vo švajčiarskom Lausanne, Švédi majú na dodanie garancií čas do 12. apríla. Talianska vláda je ochotná uvoľniť 415 miliónov eur, MOV investuje 920 miliónov amerických dolárov. "," zdôraznil Morariu pre agentúru AFP.Hodnotiaca komisia pobudla v Taliansku päť dní, prvú zastávku mala v Benátkach. Podľa návrhu by sa krasokorčuľovanie, hokej a rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe konali v Miláne, boby, sane, skeleton a curling v Cortine. Región Tridentsko-Horná Adiža by privítal rýchlokorčuľovanie, biatlon a súťaže v severských disciplínach. Alpské lyžovanie mužov je naplánované v Bormiu, ženy by sa predstavili v Cortine. Otvárací ceremoniál by sa uskutočnil na milánskom futbalovom štadióne San Siro a záverečný vo veronskej Aréne, čo je zachovaný rímsky amfiteáter z prvého storočia nášho letopočtu.," dodal Morariu. "" vyhlásil starosta Milána Giuseppe Sala.Taliansko usporiadalo OH 1960 v Ríme a ZOH 1956 a 2006 v Cortine, resp. Turíne. "," uzavrel prezident Talianskeho olympijského výboru (CONI) Giovanni Malago.