Kandidatúru Igora Kršiaka na primátora Nitry podporí aj hnutie Sme rodina

4.7.2022 (Webnoviny.sk) - Hnutie Sme rodina podporí v jesenných komunálnych voľbách za primátora Nitry Igora Kršiaka . Povedal to šéf hnutia Boris Kollár . Kršiak kandiduje ako občiansky kandidát, nie je členom žiadnej politickej strany.„Chceli by sme za hnutie Sme rodina vyjadriť podporu kandidátovi na primátora mesta Nitry pánovi Kršiakovi. Sme presvedčení, že v týchto ťažkých časoch musia uchopiť riadenie miest profesionáli a ľudia, ktorí sú schopní spájať a nerozdeľovať spoločnosť,“ povedal Boris Kollár.„Nesmierne si vážim, že mi bola daná podpora od ďalšej silnej strany, že sa stotožnili s mojou víziou toho, ako má fungovať mesto, ako sa má žiť jeho obyvateľom a ja týmto preberám aj záväzok, že sa budem čo najviac snažiť Nitru posunúť vpred,“ uviedol Kršiak, ktorý v kampani zdôrazňuje potrebu spájania sa.Podporu mu okrem hnutia Sme rodina vyjadrili aj iné politické strany, medzi nimi aj Hlas-SD „Rokujem aj s ďalšími stranami, pretože vnímam, že primátor musí mať schopnosť vytvárať partnerstvá, nie prehlbovať spory,“ povedal Kršiak. Vo svojom programe sa chce zamerať nielen na ľudí, ale aj na podnikateľov.„Vážim si kresťanské, konzervatívne, ale aj liberálne hodnoty a určite budem komunikovať s politickými stranami, ktoré tieto hodnoty zastupujú. Spoločným cieľom je rozvoj mesta,“ vyjadril sa Kršiak, ktorý do volieb predstaví aj 31 kandidátov na poslancov, ktorí sa združujú pod hlavičkou Správna partia pre Fungujúcu Nitru.