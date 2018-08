Kandidatúru na primátora Popradu ohlásil bývalý viceprimátor Igor Wzoš

Na snímke kandidát na post primátora Popradu Igor Wzoš pred brífingom v Poprade 10. augusta 2018. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 10. augusta (TASR) – V súčasnosti už bývalý viceprimátor Popradu Igor Wzoš je ďalším nezávislým kandidátom, ktorý sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať o hlasy voličov. Svoju kandidatúru oficiálne oznámil v piatok médiám pred areálom nedostavaného biznis centra Horse, ktoré je podľa mnohých občanov dlhé roky "opachou mesta".uviedol.Dodal, že už približne dva roky sa tomuto projektu venuje a avizoval, že už čoskoro odprezentuje konkrétne kroky. Práve IT pracovné miesta sú podľa Wzoša to, čo Popradu chýba a tieto pozície dodávajú mestu pridanú hodnotu.konštatoval Wzoš. Jeho prioritou je počas nasledujúceho volebného obdobia pritiahnuť do Popradu 1500 nových obyvateľov.Má zároveň v pláne využívať na budovanie mesta externé zdroje, ako napr. úvery z Európskej investičnej banky, z Banky pre obnovu a rozvoj či peniaze z verejno-súkromného partnerstva. Dosiahnuť chce aj väčšiu výstavbu v najväčšom meste pod Tatrami, ktorému každoročne ubúda počet obyvateľov.konštatoval Wzoš. Za svoje úspechy ešte v pozícii viceprimátora považuje najmä založenie Popradskej energetickej spoločnosti, postavenie dvoch kruhových objazdov či strategický plán rozvoja mesta s výhľadom do roku 2040 i koncept bezplatného odvozu bioodpadu a postavenie skejtparku pre mladých.Súčasný poslanec Mestského zastupiteľstva (MsZ) doplnil, že kampaň plánuje financovať z vlastných zdrojov, prípadne formou úveru, náklady však nepresiahnu 30.000 eur. Zároveň zdôraznil, že do volieb vstupuje ako nezávislý kandidát, nebráni sa však podpore štandardných parlamentných strán. Wzoš pôsobí v komunálnej politike 12 rokov, druhé volebné obdobie ako mestský i krajský poslanec.O post primátora Popradu zabojuje aj Peter Dujava, podnikateľ a poslanec MsZ Ondrej Kavka, riaditeľ Tatravagónky Alexander Beljajev i aktivista František Bednár. Kandidatúru rozbehol aj riaditeľ Centra sociálnych služieb v Poprade Jozef Košický i Jozef Hrubovčák a možnosť ísť opäť do volieb zvažuje aj súčasný primátor Jozef Švagerko.