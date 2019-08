Kandidatúru na šéfa SPD ohlásil minister financií Scholz

Olaf Scholz, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 16. augusta (TASR) - Za nového šéfa Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) bude kandidovať aj minister financií Olaf Scholz. Informoval o tom v piatok týždenník Der Spiegel.Scholz (61) svoju kandidatúru potvrdil v pondelok počas telefonickej konferencie s tromi dočasnými predsedami strany, ktorými sú Malu Dreyerová, Manuela Schwesigová a Thorsten Schäfer-Gümbel.povedal Scholz.V júni, po odstúpení Andrey Nahlesovej z postu predsedníčky strany, pritom Scholz povedal, že z časových dôvodov nemôže stáť na čele SPD. Ako napísal Der Spiegel, svoj názor zmenil preto, že vedenie SPD má obavy, aby sa jej podpora v nadchádzajúcich voľbách ešte viac neprepadla.Scholz sa stal v poradí už 13. kandidátom na predsedu SPD. V piatok boli zverejnené aj mená ďalších dvoch kandidátov. Za nových predsedov SPD sa prihlásili minister vnútra Dolného Saska Boris Pistorius a saská ministerka pre integráciu Petra Köppingová.Kandidáti sa môžu o post šéfa SPD uchádzať do 1. septembra. Všetci kandidáti by sa mali predstaviť počas 23 regionálnych straníckych podujatí.Približne 430.000 členov strany bude o novom vedení hlasovať v termíne 14.-25. októbra. Nové vedenie SPD má byť potom vymenované začiatkom decembra na zjazde strany. Sociálni demokrati chcú na základe zmien stanov umožniť, aby stranu mohli viesť naraz dvaja predsedovia.Andrea Nahlesová sa funkcie predsedníčky stredoľavej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ktorá je súčasťou vládnucej koalície, vzdala po tom, ako sa ocitla pod silným tlakom spolustraníkov. SPD totiž v májových voľbách do Európskeho parlamentu zaznamenala svoj doteraz najhorší výsledok - skončila na treťom mieste za vládnucimi kresťanskými demokratmi a Zelenými.