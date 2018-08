Kandidatúru na starostu Petržalky zvažuje aktivista Miroslav Dragun

Na snímke Miroslav Dragun. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. augusta (TASR) – Kandidatúru na starostu bratislavskej Petržalky zvažuje aj občiansky aktivista Miroslav Dragun. Začal preto so zbieraním podpisov pod nezávislú kandidatúru v tohtoročných novembrových komunálnych voľbách. Jeho oficiálna kandidatúra však bude závisieť od získanej podpory a výsledkov jesenného prieskumu.uviedol pre TASR Dragun.Svoje úvahy o kandidovaní odôvodňuje aj tým, že za ostatných desať rokov sa v mestskej časti nič nezmenilo, počnúc zanedbanými chodníkmi cez verejné priestranstvá po nedostatok parkovacích miest.podotkol Dragun. Sám chce ponúknuť skúsenosti z komunálnej úrovne a z práce aktivistu.Z Petržalky by chcel vytvoriť čistejšie, príjemnejšie, transparentnejšie a lepšie miesto pre život. Medzi jeho prioritami je podpora mladých rodín, obnova materských a základných škôl či životné prostredie.zdôraznil Dragun. Nevyhol by sa ani hĺbkovému auditu zákaziek, mnohé považuje za predražené.Do boja o získanie postu starostu Petržalky sa už oficiálne zapojil miestny a mestský poslanec Ján Hrčka, aktivistka a niekdajšia dopravná inžinierka hlavného mesta Tatiana Kratochvílová a súčasný vicestarosta Ján Bučan. Kandidovať bude aj miestna a mestská poslankyňa a zároveň podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Elena Pätoprstá a mestský i krajský poslanec Marian Greksa. Zabojuje tiež Tomáš Szmrecsányi, novinár na voľnej nohe, či občiansky aktivista. Súčasný starosta Vladimír Bajan sa oficiálne zatiaľ nevyjadril.