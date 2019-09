Kandráčovci vystúpia na záver leta v Trenčíne – Opatovej Foto: Amadeus/Kandráčovci Foto: Amadeus/Kandráčovci

Bratislava 3. septembra (OTS) - Skupinu Kandráčovci založil v roku 2004 jej primáš Ondrej Kandráč. Členmi tohto zoskupenia sú bývalí muzikanti z rôznych folklórnych súborov. V roku 2008 získali Kandráčovci ako prvá ľudová hudba na Slovensku naraz dve platinové platne za svoje premiérové CD už spomenutý titul – A čija to chyža a Sinu muj! Hneď o dva roky na to pridali ďalšie platinové CD za projekt Oj, zábava, ktorý sa stal ich prvým debutovým albumom. Po titule Oj zabava prišiel v roku 2012 obzvlášť úspešný album Dva Duby. Práve k nemu sa viaže i mimoriadne obľúbený koncert, ktorý mohli vidieť diváci v rôznych kútoch Slovenska.Na jeseň v roku 2014 skupina Kandráčovci absolvovala koncertnú šnúru pri oslave svojich desiatych narodenín a to vo veľkom štýle po veľkých športových halách v mestách Východného Slovenska, ktoré sa im podarilo vypredať! Pri tejto príležitosti vyšlo na jeseň CD 10 rokov s vami, na ktorom sú ďalšie skladby z produkcie kapely. Zo spomínanej koncertnej šnúry pri príležitosti výročia skupiny vzniklo historicky prvé DVD&CD Kandráčovci.sa v plnej paráde predstavia na Opatovských hodoch, ktoré majú svoju dlhoročnú históriu. Odohrajú tu všetky najväčšie hity ako, Na kostolnej veži, Včielka, Šalený východ, Dva duby a nebudú chýbať Sokoly.na koncert Kandráčovcovna státie aj sedenie si môžete zakúpiť v sieti Ticketportal, www.ticketportal.sk , alebo v Kultúrno informačnom centre na Mierovom námestí v Trenčíne.