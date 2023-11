Kane vsietil už tretí hetrik za Bayern, Neuer: Sme šťastní, že ho máme

Anglický futbalista Harry Kane vsietil už svoj tretí bundesligový hetrik, keď v sobotnom šlágri 10. kola tromi gólmi zariadil triumf Bayernu Mníchov na pôde Borussie Dortmund 4:0. Vytvoril tak rekord - stal sa prvým hráčom v histórii, ktorý nastrieľal 15 gólov v prvých desiatich štartoch v najvyššej nemeckej súťaži. Tridsaťročný útočník, ktorý prišiel do bavorského veľkoklubu pred sezónou z Tottenhamu, vedie tabuľku strelcov pred Serhouom Guirassym zo Stuttgartu (14 gólov).





"Sme šťastní, že ho máme v mužstve. Harry má obrovské skúsenosti, ktoré si preniesol z Anglicka do Bundesligy a ukazuje ich týždeň čo týždeň. V ofenzíve máme niekoľkých rýchlych hráčov a s ich pomocou sme skutočne zničili Dortmund," tešil sa kapitán a brankár Bayernu Manuel Neuer. Kane dostal opäť cenu pre Hráča zápasu a podľa veterána Thomasa Müllera ich už o chvíľu nebude mať kam umiestňovať. "Čoskoro bude potrebovať ďalšiu izbu v hoteli," vtipkoval.Hoci oba tímy mali v najvyššej súťaži v úvode ročníka dobrú formu a pred zápasom zhodne nepoznali premožiteľa, šláger mal absolútne jednoznačný priebeh. Hráči úradujúceho majstra vyťažili z fantastického vstupu do stretnutia. Vo 4. minúte skóroval hlavou uzdravený stopér Dayot Upamecano, v 9. minúte zvýšil náskok Kane. V 72. minúte sa presadil druhýkrát v stretnutí a v nadstavenom čase zavŕšil hetrik. Prvé dva presné zásahy hostí niesli asistenčný rukopis Leroya Saneho. Spoluprácu s Kaneom si pochvaľoval aj ofenzívny stredopoliar Jamal Musiala: "Hrá sa s ním oveľa ľahšie, než som si predstavoval. Čakal som vysoký štandard, no tie až taký, akého sme u Harryho momentálne svedkami. Cítim sa s ním na ihrisku veľmi komfortne, vie dať úžasné pasy."Bayern si napravil chuť po senzačnom vyradení v 2. kole domáceho pohára, keď nestačil na treťoligistu 1. FC Saarbrücken (1:2). Po skalpe tradičného rivala si upevnil druhé miesto v tabuľke a stále platí, že s Dortmundom neprehral od roku 2018 celkovo už jedenásť zápasov v sérii. "Verili sme si, pretože máme v tíme kvalitu. Vedeli sme, čo máme robiť, aký je náš plán a mali sme dostatočné sebavedomie," citovala agentúra AP trénera Bayernu Thomasa Tuchela. "Bolo trpké, aký výkon sme podali v Nemeckom pohári. Teraz sme však ukázali, čoho sme schopní," dodal Neuer.Borussia vyše rok nepoznala na domácom štadióne trpkosť prehry. V tabuľke jej patrí štvrté miesto, na rivala stráca päť bodov. "Bayern bol jednoducho oveľa agresívnejší v osobných súbojoch a nebezpečnejší v protiútokoch," poznamenal brankár Dortmundu Gregor Kobel, ktorý v druhom polčase predviedol niekoľko bravúrnych zákrokov a zabránil ešte vyššej prehre.Na čele tabuľky je pred Bayernom s dvojbodovým náskokom Bayer Leverkusen, ktorý zvíťazil na pôde Hoffenheimu 3:2. Dvoma gólmi prispel k výhre Alex Grimaldo. Za stavu 2:0 urobil brankár Bayeru a bratislavský rodák Lukáš Hrádecký chybu v rozohrávke a Anton Stach ho z diaľky preloboval. Hoffenheim za dve minúty zmazal dvojgólové manko, no v 70. minúte Grimaldo svojím druhým gólom v zápase strhol víťazstvo na stranu hostí. "Myslím si, že v minulej sezóne by sme takýto zápas nevyhrali. Grimalda som za to pobozkal," povedal Hrádecký. Leverkusen vyťažil z úvodných desiatich zápasov 28 z možných 30 bodov.