Kang Kjong-wha: O preloženie stretnutia s Pompeom požiadala KĽDR

Washington 8. novembra (TASR) - Stretnutie amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea a predstaviteľa Severnej Kórey, pôvodne naplánované na štvrtok 8. novembra v New Yorku, bolo odložené na žiadosť KĽDR. Na pôde juhokórejského parlamentu to vo štvrtok oznámila juhokórejská ministerka zahraničných vecí Kang Kjong-wha, ktorú citovala agentúra Jonhap.Posunutie plánovaného stretnutia v stredu nečakane oznámilo americké ministerstvo zahraničných vecí. Hovorkyňa tohto rezortu Heather Nauertová vtedy bez ďalších podrobností uviedla, že stretnutie s predstaviteľom KĽDR sa uskutoční vtedy, keď to obom stranámpovedala šéfka juhokórejského rezortu diplomacie. Dodala, že s Pompeom ohľadom tejto veci ešte absolvuje telefonický rozhovor.Pompeo sa mal vo štvrtok v New Yorku stretnúť so šéfom severokórejskej diplomacie Kim Jong-čcholom, aby s ním prediskutoval denuklearizáciu a možný druhý summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una.Napriek neočakávanému oznámeniu o posune stretnutia, USA špekulácie o akejkoľvek roztržke s Pchjongjangom popreli. Hovorca vyslanca USA pre Severnú Kóreu Stephena Bieguna, uviedol, že ide výlučne o problém s rozvrhom, resp. načasovaním pracovných povinností.