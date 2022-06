Kaňka odstupuje z vedenia spoločnosti Tipos, vyjadril sa aj k obvineniu

aktualizované 15. júna, 11:44



Heger si počká na výsledok vyšetrovania

Zotrvanie Kaňku neprispieva k dôvere občanov voči štátu

15.6.2022 (Webnoviny.sk) - Marek Kaňka odstupuje z funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti Tipos . Obvinenie voči jeho osobe považuje za absurdné. Informoval o tom prostredníctvom tlačovej správy.„Aj keď obvinenie voči mojej osobe považujem za absurdné a som presvedčený, že spravodlivé konanie orgánov činných v trestnom konaní potvrdí moju nevinu, rozhodol som sa odstúpiť,“ uviedol Kaňka. Dôvodom je to, že nechce dopustiť znevažovanie úspechov, ktoré sa im vo firme Tipos za ostatné roky podarili.„Vnímam totiž politickú rovinu svojej funkcie v Tipose a jej zneužívanie v tejto téme, a preto považujem za prirodzené vzdať sa svojej funkcie a prenechať riadenie spoločnosti ostatným členom predstavenstva. K tomuto kroku som pristúpil aj napriek tomu, že obvinenie nijako nesúvisí s mojim pôsobením v Tipose,“ dodal Kaňka. Ďalej sa chce sústrediť na rodinu a na očistenie svojho mena. Úrad vlády SR minulý týždeň vo štvrtok k obvineniu šéfa Tiposu napísal, že premiér Eduard Heger (OĽaNO) nezasahuje do práce orgánov činných v trestnom konaní. Počká si na výsledok vyšetrovania a následne sa vyjadrí.„Platí to, čo sme sľúbili ľuďom pred voľbami, padni komu padni, pred zákonom si musíme byť všetci rovní. Dôverujem orgánom činným v trestnom konaní, nikoho nechránime a neuznávame politiku našich ľudí,“ uviedol minulý týždeň minister financií Igor Matovič (OĽaNO) k obvineniu riaditeľa Tiposu.Strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa v úvode tohto týždňa vyjadrila, že považuje za principiálne, aby obvineného Mareka Kaňku odvolali. Jeho zotrvávanie na pozícii podľa vyjadrení strany neprispieva k dôvere občanov voči štátu.Podľa predsedu parlamentného výboru pre financie a rozpočet Mariána Viskupiča obvinenie šéfa Tiposu v súvislosti s daňovými podvodmi vrhá zlé svetlo nielen na samotný Tipos, ale aj na ministerstvo financií Firma Tipos je obchodná spoločnosť so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu. Slovenská republika je ako akcionár zastúpená Ministerstvom financií SR. Spoločnosť vznikla na prelome rokov 1992 a 1993.