Kapacita skládky na nebezpečný odpad sa má zvýšiť bez záberu pôdy

Bratislava/Zohor 10. júla (TASR) – Skládka nebezpečného odpadu pri Zohore by mala zväčšiť svoju kapacitu o 130.000 štvorcových metrov (m2), bez nároku na záber ďalšej pôdy. Zmena by mala životnosť a využiteľnosť skládky predĺžiť o šesť rokov. Vyplýva to z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, ktorá je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Verejnosť sa v priebehu nasledujúcich 30 dní môžu vyjadriť k správe o hodnotení navrhovanej činnosti.Ako spresňuje prevádzkovateľ skládky a navrhovateľ zmeny spoločnosť FCC Zohor, návrh nadväzuje na zmenu, ktorá bola posudzovaná a povolená v roku 2015 a prostredníctvom ktorej sa v areáli zmenil tvar deliacej steny medzi skládkou na nebezpečný odpad (NO) a skládkou na odpad, ktorý nie je nebezpečný (NNO). Kapacita skládky NO sa tým zväčšila o 103.800 m2. Aktuálne navrhovanou zmenou sklonu (preklopenia) deliacej steny a vyplývajúceho zväčšenia jej plochy a takisto zmeny výšok rekultivácie a kapacít sektorov sa zväčší kapacita skládky NO o ďalších 130.000 m2, bez nároku na ďalší záber pôdy ani zmeny osadenia telesa či úrovne dna skládky. Zväčšenie skládky NO bude na úkor skládky NNO.uvádza navrhovateľ.Spoločnosť pripomína, že v rokoch 2009–2016 bolo na skládku v Zohore uložených 130.489 ton (asi 163.113 kubických metrov) NO.vysvetľuje spoločnosť.dodáva navrhovateľ v materiáli.Skládka odpadov Zohor bola vybudovaná v roku 1995 ako skládka 3. stavebnej triedy osobitného určenia, na ktorej sa zneškodňoval zvláštny, ostatný a nebezpečný odpad. V roku 2003 bola v areáli existujúcej skládky vybudovaná samostatná skládka odpadov na nebezpečný odpad, jej prevádzka sa začala 1. januára 2004.