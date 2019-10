Kapacita slovensko-maďarského plynovodu sa má zvýšiť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. októbra (TASR) - Medzi projekty spoločného záujmu EÚ pribudne zvýšenie kapacity maďarsko-slovenského plynovodného prepoja. Uviedol to internetový portál slovgas.sk.Plán zvýšenia kapacity slovensko-maďarského plynovodného prepojenia sa zrejme čoskoro stane európskym projektom spoločného záujmu (Project of Common Interest, PCI). Zvýšenie prepravnej kapacity v smere z Maďarska na Slovensko je súčasťou návrhu nového zoznamu projektov spoločného záujmu, o ktorom bude rozhodovať Európsky parlament (EP). Vďaka zvýšeniu kapacity prepravy z Maďarska na Slovensko dôjde k lepšiemu prepojeniu juhovýchodnej a západnej Európy. Zaradenie do zoznamu PCI má praktický význam napríklad pre zjednodušovanie povoľovacích procesov, v tomto prípade ide najmä o technické úpravy na maďarskej strane.Plynovodné prepojenie medzi Slovenskom a Maďarskom bolo sprevádzkované v roku 2015 ako PCI projekt posilnenia energetickej bezpečnosti v regióne. Okrem plnenia funkcie bezpečnostnej poistky sa postupne zvyšuje aj jeho komerčné využívanie.V tohtoročnej pravidelnej aukcii prepravných kapacít si účastníci trhu rezervovali na aktuálny plynárenský rok prepravu zemného plynu v smere zo Slovenska do Maďarska v objeme presahujúcom 2,7 miliardy kubických metrov (M3) za rok a v menších objemoch prepravu aj na ďalšie roky. Do budúcna sa počíta s možnosťou významnejšieho využívania plynovodu v opačnom smere, teda z Maďarska na Slovensko. Ešte koncom roka 2017 bol indikovaný záujem trhu, ktorý prekračuje aktuálnu technickú kapacitu v tomto smere.Z aktuálneho návrhu zoznamu PCI naopak vypadli iné projekty v regióne, vrátane plynovodu BACI (AT-CZ) a Stork II (PL-CZ), ale aj medzinárodný projekt Eastring, ktorého cieľom je obojsmerné prepojenie oblasti s prístupom k najväčším zásobám zemného plynu (Turecko) a miestami najväčšej spotreby (EÚ). Dôvod nezaradenia projektu Eastring do aktuálneho zoznamu spočíva podľa slovenského prepravcu plynu Eustream v tom, že v najbližšom roku neočakáva také kroky v projekte, pre ktoré je nevyhnutný status PCI (najmä riešenie stavebných povolení).Internetový portál uviedol, že nezaradenie plynovodu Eastring do aktuálneho zoznamu PCI je podľa Eustreamu potrebné vnímať v kontexte priradenia tohto statusu pre momentálne urgentnejší projekt rozšírenia prepravnej kapacity v smere z Maďarska na Slovensko. V projekte napriek tomu Eustream plánuje napredovať." uviedla spoločnosť Eustream v stanovisku pre médiá.