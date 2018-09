Kapacitu materskej školy Handlová rozšíri z fondov Európskej únie

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Handlová 19. septembra (TASR) - Zvýšenie kapacity či rekonštrukciu jednej z budov materskej školy (MŠ) v Handlovej by mal priniesť projekt Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl v Handlovej. Dodávateľa stavebných prác už vybrala samospráva cez verejnú súťaž, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.Rekonštrukčné práce bude firma realizovať v MŠ Dimitrovova a ZŠ Morovnianska cesta, v zmysle zmluvy zabezpečí v ich areáloch i vybudovanie dvojice detských ihrísk.Dodávateľom prác je na základe výsledku verejnej súťaže spoločnosť MM TRADE SK, s. r. o., so sídlom v Kremnici. Rekonštrukciu časti objektov škôl a výstavbu ihrísk zabezpečí za 169.839,92 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Radnica pritom pôvodne odhadovala, že za dielo zaplatí 201.233,75 eura bez DPH. Práce by mala firma dokončiť do šiestich mesiacov od prevzatia staveniska.Projekt zvýšenia hrubej zaškolenosti počíta s celkovo piatimi hlavnými aktivitami.načrtol pred časom Peter Cagáň z referátu regionálneho rozvoja a strategického plánovania Mestského úradu v Handlovej.Treťou aktivitou projektu je podľa neho vybudovanie detských ihrísk v areáloch týchto škôl, štvrtou je zakúpenie interiérového vybavenia, počítačov a interaktívnych tabúľ do oboch inštitúcií.Projekt bude handlovská samospráva financovať z Integrovaného regionálneho operačného programu. Nenávratný finančný príspevok schválilo mestu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške 257.008,49 eura, celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 270.535,25 eura.