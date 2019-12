Kapela Aerosmith ohlásila budúcoročné turné po Európe, zahrá si aj u našich susedov

Aerosmith

vznikli v roku 1970 v Bostone a debutovali o tri roky neskôr eponymnou štúdiovkou. V súčasnosti majú na konte pätnásť albumov, pričom tým zatiaľ posledným je Music From Another Dimension! (2012). K ich najznámejším skladbám patria Dream On, Angel, Love In An Elevator, Cryin', Crazy, Janie's Got A Gun, Jaded, Livin' On The Edge, Pink či I Don't Want To Miss A Thing zo snímky Armageddon (1998). Štvornásobných držiteľov Grammy uviedli v roku 2001 do Rock'n'rollovej siene slávy, pričom Steven Tyler a Joe Perry získali v roku 2013 ASCAP Founders Award a uviedli ich do Skladateľskej siene slávy.