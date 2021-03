Kapela Drť sa postarala o titulnú skladbu k dokumentu Komúna

Kapela Drť uvádza nový singel Uprostred tmy, ktorý je titulnou piesňou k filmu Komúna. Film spracúva zabudnutý životný príbeh umelca, filozofa a politika Marcela Strýka, premietnutý do osobných tragédií i víťazstiev predstaviteľov košického undergroundu. TASR informovala Lucia Mandincová z Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK), ktorá dokument prinesie do distribúcie 6. mája.





Prvý album kapely Drť s názvom Puntičkár bol zhudobnením výrokov bývalého šéfa Štátnej bezpečnosti (ŠtB) Alojza Lorenca. Album venovaný obetiam perzekúcií, represií a vrážd komunistického režimu je nominovaný na debut roka v Radio Head Awards 2020. Nová skladba Uprostred tmy je vyústením spolupráce skladateľa a lídra kapely Miroslava Tótha s tvorcami filmu Komúna. Vznikla zhudobnením textu Marcela Strýka, hlavného protagonistu filmu a vedúcej osobnosti košickej undergroundovej skupiny Nace. "Drť sa po spracovaní myšlienok a textov Lorenca v tomto prípade obracia k opačnému brehu, a to na stranu prenasledovaných," dodala Mandincová k skladbe prinášajúcej nadčasový pohľad na disidenta Strýka, ktorého Štátna bezpečnosť mnohonásobne vypočúvala.ŠtB vytvorila spis Komúna, do ktorého zaznamenávala informácie o ďalších ľuďoch zo Strýkovho blízkeho okolia. Text piesne obsahuje napríklad slová "Hovorí svetlo, hovorí svetlo a prežiera nás tmou, a má z toho radosť". Poslucháčov prenáša do sveta, v ktorom myšlienkovo, filozoficky a aj nábožensky vyznávajúci protagonisti disentu boli v rozpore s vládnou mocou pred rokom 1989. Tá nakoniec úspešne prerušila činnosť disentu výsluchmi a zastrašovaním. Marcel Strýko ako kritik komunistického režimu zamieňa "tmu" za moc a "prežieranie svetlom" je každodenné vnucovanie pravdy v rozpore s realitou.Videoklip k skladbe je filmovou kolážou archívnych materiálov, animácií a záberov z filmu Komúna. Autorsky sa na ňom podieľal kreatívny tím Komúny - režisér Jakub Julény, strihač Marek Bihuň a animátor Marián Vredík. Cover art k skladbe vytvorila grafička Tereza Maco.