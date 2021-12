Kapela Heľenine oči opäť robí Cirkus, má nový videoklip

Prvotný tvorivý impulz prišiel od bubeníka

28.12.2021 (Webnoviny.sk) - Chalani z Heľenine oči si pred ústa servítku nedávajú. V minulosti prostredníctvom svojich skladieb poukázali na problém s prešovským obchvatom či kauzy, v ktorých zasahovala NAKA. Tentokrát skladbou Cirkus narážajú na ľudí, ktorých rozdeľujú spoločenské témy.Novinka Cirkusje ďalšou skladbou z pripravovaného a dlho očakávaného albumu s rovnomenným názvom. „Na tejto skladbe sa podieľalo viac členov kapely, prvotný tvorivý impulz prišiel od bubeníka Pavla Balčáka, finálne aranžmány sme doťukli s naším dvorným producentom Adamom A. Kurucom,“ hovorí líder kapely Martin Mihalčín.Text piesne spevákovi napadol začiatkom roku 2020 na cestách po zahraničí a večernom sledovaní sociálnych sietí. „Premýšľanie o tejto téme ma utvrdilo v rozhodnutí opustiť súkromné aktivity na sociálnych sieťach a doteraz som s týmto rozhodnutím spokojný,“ priznáva Mihalčín. „Text piesne si však podľa môjho názoru každý rozanalyzuje najlepšie sám,“ dopĺňa ma margo významu skladby.Živelní Prešovčania si aj tentokrát do nahrávacieho štúdia prizvali šikovných hudobníkov. Trúbku nahrával Pavol Jeňo a akordeón Ján Brdka a Nikola Kizić. Skladba sa nahrávala v štúdiu Perina a o mix a master sa postaral Martin Migaš.Videoklip k Cirkusu sa nakrúcal s pomocou kamaráta kapely Petra Rončíka, ktorý si v minulosti párkrát s kapelou Heľenine oči zahral ako hosťujúci gitarista. Účinkujúci v novom videu sú všetko priatelia zoskupenia, herci z Prešova a okolia.„Témou klipu je poukázať na to, čo je už väčšine ľudí jasné. Na rozhádanosť, nespokojnosť či dokonca agresivitu ľudí, ktorých rozdeľujú spoločenské témy. Algoritmus na sociálnych sieťach nám ponúka články, ktoré nás v tomto virtuálnom priestore udržia čo najdlhšie. Je jedno, či sú tie články relevantné, podložené, alebo ide o cielenú demagógiu, propagandu alebo hoaxy. Ľudia si nechtiac vytvárajú svoj názor na život a svet práve na základe týchto, často nepravdivých, informácií. A tú svoju 'pravdu', ktorú im namiešal algoritmus, čoraz agresívnejšie presadzujú a pretláčajú vo svojom okolí a na svojich profiloch. Často sa tak stane, že sú rozhádané rodiny a kamaráti. Význam samotného textu by som rád prenechal na ľudí,“ vysvetľuje na záver Mihalčín tému videoklipu i pesničky.