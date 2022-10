Kapela OneRepublic je prvou hviezdou Colours of Ostrava 2023

Program plný hviezd

13.10.2022 (Webnoviny.sk) - Festival Colours of Ostrava oznamuje svoju prvú hviezdu na rok 2023 - kapelu OneRepublic Americká pop rocková formácia si v čele so svojim charizmatickým spevákom, multiinštrumentalistom a autorom mnohých skladieb Ryanom Tedderom vydobyla miesto jednej z najúspešnejších súčasných svetových kapiel nielen vďaka hitom Secrets, Apologize, Feel Again, Love Runs Out, Counting Stars, Run alebo Rescue Me.Do Ostravy príde kapela aj s novým hudobným materiálom - OneRepublic vydali vo februári tohto roku singel West Coast pútajúci na šiesty štúdiový album.Ich nová skladba I Ain´t Worried sa tento rok objavila aj na soundtracku k filmu Top Gun: Maverick.Celkovo festival Colours of Ostrava ponúkne budúci rok v júli v industriálnom areáli ostravských Dolných Vítkovíc na desiatke hudobných scén program plný veľkých hviezd, strhujúcich kapiel všetkých žánrov z celého sveta a na ďalších mnohých scénach výnimočný nehudobný program vrátane medzinárodného fóra Meltingpot, divadiel, filmov, workshopov aj výtvarných aktivít.„Z OneRepublic máme veľkú radosť. Som nadšená, že ako prvú hviezdu budúceho ročníka môžeme fanúšikom festivalu ponúknuť práve takto veľké a úspešné meno súčasnej hudobnej scény. A sľubujeme, že čoskoro budú nasledovať ďalšie,“ uvádza riaditeľka Colours of Ostrava Zlata Holušová OneRepublic sú jednou zo súčasných globálne najúspešnejších svetových kapiel. Svedčia o tom ako vypredané štadiónové turné, tak aj miliardové prehratia ich najslávnejších hitov. Ako autor za nimi stojí predovšetkým spevák, multiinštrumentalista a charizmatický frontman Ryan Tedder.Okrem vlastnej kapely tiež skladá pre Beyoncé, Miley Cyrus, Eda Sheerana, Jonas Brothers, Jennifer Lopez, Katy Perry alebo Paula McCartneyho a za produkciu albumov pre Adele a Taylor Swift získal tri Grammy. Ako dosvedčuje skladba na soundtracku k filmu Toma Cruisa Top Guna: Maverick, je Ryan Tedder vyhľadávaným autorom skladieb k filmom a seriálom.Sextet z Colorada si od založenia v roku 2002 podmanil svet pozitívnym pohľadom na život, ktorý sa síce nevyhýba jeho temným stránkam, ale predsa len sa skôr drží Tedderovej filozofie: „Myslím si, že návod, ako urobiť svet lepším miestom, je jednoduchý. Musíte sa starať o druhých ľudí minimálne tak, ako o seba. Domnievam sa, že empatia a láskavosť sú dve najcennejšie vlastnosti na svete.”Aj s posledným, nadšene prijatým albumom Human OneRepublic fanúšikom poskytli všetko, čo sa od nich čaká: príval pop rockových skladieb o tom, že život je krátky a pretože ďalší deň vám nikto nezaručí, je potrebné vypadnúť z domu a užívať si, čo to len ide. Aspoň do doby, kým nám, ako OneRepublic spievajú v skladbe Love Runs Out, dôjde láska.Jubilejný 20. ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 19. do 22. júla 2023 opäť v unikátnej industriálnej oblasti ostravských Dolných Vítkovíc. Štvordňové vstupenky sú v predaji na www.colours.cz a v sieti GoOut. Viac informácií na www.colours.cz.