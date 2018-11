Kapela Para vydáva na vinylovej platni album Našou krajinou

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 9. novembra (TASR) – V máji tohto roka vydala skupina Para nový album s názvom Našou krajinou. Šesť rokov čakali fanúšikovia na novú, v poradí siedmu štúdiovku. Kapela prichádza k fanúšikom v týchto dňoch s ďalším prekvapením v podobe vydania nového albumu na vinylovej platni. TASR informovala PR manažérka Mirka Brindová.Rozhodnutie vydať album na vinyle sa rodilo jednoducho.zhodnotil bubeník Daniel Buzinkay.Po vinyle Menšina (2012) a Linda/Žiadne slová iba činy (2016) je to ich tretia platňa v poradí. Kapela ho do života uvedie na koncerte, ktorý bude spojený s krstom. Paráci ho chystajú 25. novembra v bratislavskej Novej Cvernovke.Booklet k albumu je malým výletom za krásnymi maľbami slovenských umelcov Slovenskej národnej galérie, vizuály na LP túto estetiku ešte násobia. Veľkosťou totiž pripomínajú skutočné obrazy. Súčasťou vinylu sú maľby v rozmere 20 krát 20 centimetrov, ktoré bude možné vymieňať a takto si každý fanúšik bude môcť vytvoriť vlastný cover. Tiež sa budú dať použiť samostatne ako obraz do interiéru.Autorom coveru je Palko Bartos, ktorý vytvoril vizuál aj k albumu, aj k predchádzajúcemu vinylu Linda/Žiadne slová iba činy. Kapela ešte zvažuje možnosť, že by jednotlivé obrazy dali do vinylu náhodne a vytvorili tak sedem verzií platne namiesto jednej rovnakej.Kapela sa rozhodla vydať vinyl ešte počas nahrávania albumu. Nevedeli síce, kedy ho vydajú, ale vedeli, že ho určite chcú. Po vydaní CD sa spustila vlna otázok od fanúšikov najmä na Facebooku, kedy bude vinyl. Tak sa kapela uistila, že záujem o vinyl medzi fanúšikmi je. Lisovala ho ako aj predošlý dvojsingel anglická firma DMS (Disc Manufacturing Services Ltd.).