Kapela Škwor v novembri v slovenských kluboch

20.10.2023 (SITA.sk) - 25 rokov na scéne, mnoho skvelých vystúpení vrátane vypredaných koncertov vo všetkých českých kultúrnych „svätostánkoch" od legendárnej veľkej Lucerny po O2 Arénu.Desiatky miliónov vzhliadnutí na YouTube, neustále rastúca verná fanúšikovská základňa, desať rádových albumov a poriadne nabitá zbierka zlatých a platinových platní za skvelé predaje – to je v skratke doterajšia veľkolepá kariéra energickej rockovej kapely Škwor, ktorá v priebehu novembra a začiatku decembra tohto roka prináša svoju show tiež na Slovensko.Stane sa tak na turné so šiestimi zastávkami, na ktorom „Škwori" určite nevynechajú rokmi overené „pecky" ako Sraž nás na kolena, Kolikrát..., Mý slzy neuvidiš, Pohledy studený, Už je to tak dávno alebo Síla starejch vín, ale tešiť sa môžete aj na novinky z pripravovaného nového albumu Sobě věrnej, ktoré vychádza v októbri.A ako je u partie okolo frontmana Petra Hrdličku dobrým zvykom, živé vystúpenia sú vychytané do najmenších detailov, od svetiel a zvuku cez pyro efekty až po design pódia a pôsobivé dekorácie. Pokiaľ chcete zažiť perfektnú rockovú show s energiou a dynamikou, ktorá sa len tak nevidí, koncert Škwor je jasná voľba.Na turné ich bude sprevádzať kapela Symfobia a na v Košiciach a v Nitre sa pridajú bývalý muzikanti skupiny Desmod s Robom Šimkom dnes tvoriaci zoskupenie D.A.R.S. Vstupenky je možné zakúpiť v sieti Ticketportal