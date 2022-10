Kapela The Paper Dragon spomína na leto prostredníctvom piesne Summer Wind

Jedinečný pocit

13.10.2022 - Štvorica muzikantov, Tibor Dragon, Viktor Schwarcz, Dalibor Burgr a Barbora Rondziková, ktorí tvoria hudobné zoskupenie The Paper Dragon , ponúkli v poradí už štvrtý song z albumu Better Days. Pesnička Summer Wind, vznikla pred niekoľkými rokmi a čakala na svoju príležitosť.„Ja osobne mám veľmi rád leto a teplé počasie. V jeden pekný slnečný deň som si len tak hral na gitare a počas tohto blúdenia po hmatníku sa zrodila základná časť skladby. Keďže bolo v ten deň naozaj krásne počasie, zašiel som do lesa aj s gitarou. Tam vznikla medzihra, ktorá má odlišný charakter ako zvyšná časť celej piesne,“ vracia sa hlas zoskupenia, Tibor Dragon, k momentom, kedy sa skladba začala rodiť.Text piesne vznikol, ako u “Papierových drakov“ býva zvykom, počas skladania samotnej hudobnej časti skladby. „Priniesol som ju do kapely, zdvihla nám všetkým náladu, takže bolo jednoduché na nej pracovať,“ približuje spevák.Po začatí nahrávania albumu Better Days, ktorý The Paper Dragon komplet nahrávali v štúdiu Musicology Studios, u skvelého muzikanta Paľa Jeňa, svoju príležitosť dostala aj Summer Wind.„Konkrétne na tejto skladbe veľmi výrazne spolupracoval už spomínaný Paľo Jeňo. Urobil mix, master a podieľal sa aj na samotnej produkcii skladby. Osobne si však myslím, že jeho najväčší prínos v tejto piesni je to, že jej dal celkovú náladu. Nahral celú dychovú sekciu, ktorá znie neskutočne a úžasne dofarbuje celú skladbu. Keď nám poslal nahrávku, boli sme práve celá kapela spolu v aute. Pustil som to nahlas, poriadne nahlas a vypočuli sme si to. Keď skladba skončila, pozreli sme sa na seba, začali sa smiať a v podstate naraz z každého z nás vyhŕklo: "To čo je za hudobný masaker?" :) Boli sme úplne nadšení, hneď sme volali Palimu, aby sme sa mu poďakovali, že urobil s našou skladbou niečo neuveriteľné,“ pochvaľuje si líder zoskupenia, že finálny zvuk pesničky perfektne vystihol myšlienku skladby.„Poznáte ten pocit, keď sa jar chýli ku koncu, vonku je čoraz teplejšie a po prvý raz po dlhých mesiacoch zimy zafúka prvý letný teplý vietor. Keď už nemusíte nosiť kabát a viete, že už bude len teplejšie a teplejšie. Tešíte sa na prírodu a všetky chvíle, ktoré v nej môžete stráviť. O tom je táto skladba, o tomto jedinečnom pocite,“ vysvetľuje hlas kapely.Košičania novinku zverejnili prostredníctvom lyrics videa. „Keďže všetky naše doterajšie lyrics videá boli skvelé a vystihovali naše skladby a náladu, stavili sme na rovnakú kartu,“ hovorí Tibor Dragon.Za námetom stojí spevákov brat Gabriel Dragon. „Nechali sme to plne v jeho rukách, ako aj pri predchádzajúcich videách. Nemohli sme urobiť lepšie rozhodnutie, pretože video je výborné a úplne vystihuje náladu skladby,“ opäť vyjadruje nesmiernu spokojnosť.Video, ktorého celková produkcia trvala niekoľko dní, aj keď hlavná štruktúra bola hotová za pár hodín, opisuje všetky letné výlety a cestovanie, najmä do prírody.„To máme najradšej. Sadnúť do auta a vyraziť do hôr, lesov, k moru... A najradšej cestujeme autom, pretože sme spolu pokope. Vtedy naozaj nepotrebujete žiadne tabletky, ako sa spieva v skladbe. Jednoducho sa každý rok, opakovane, zaľúbite do prírody samotnej,“ vysvetľuje hudobník.„Sme kapela, no v prvom rade sme veľmi dobrí kamaráti, ktorí spolu trávia veľa času. Uskutočnili sme spolu už veľa road tripov, výletov na chaty a podobne. Takže aj náš animovaný výlet zobrazuje všetky tieto cesty a aj tie, ktoré nás ešte len čakajú. A takéto úsmevy máme počas cestovania aj naozaj,“ naráža spevák na fotografie, ktoré počas letnej jazdy autom veselo vykúkajú z vozidla.Vo videu sa však zobrazuje aj jeden nečakaný prvok, konkrétne, rozkošné kuriatko, ktoré sa k The Paper Dragon pridalo užívať si letné dobrodružstvo, dokonca si zahralo aj dychové sólo! „To kuriatko symbolizuje začiatok, začiatok leta a obdobia, o ktorom som už hovoril. Je milé, svieže a navyše hrá na trúbku, ktorú sme jednoducho chceli vyzdvihnúť, takže k nám perfekte zapasovalo a celú animáciu vytrhlo zo stereotypu,“ vysvetľuje Tibor Dragon nečakaný jav v čerstvom lyrics videu.Vydanie albumu majú The Paper Dragon naplánované s plnou parádou a to krstením prvotiny. “Album je kompletne ready. Aktuálne hľadáme ideálny dátum na oficiálne privítanie nášho debutu vo svete slovenskej hudobnej scény. Konkrétny termín ohlásime na našich sociálnych sieťach a budeme radi, keď sa ľudia, ktorým sa naša hudba páči, zúčastnia tejto oslavy spojenej s koncertom,“ dodáva Tibor Dragon na záver.