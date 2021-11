Kapela The Paper Dragon vydala prvý singel z pripravovaného albumu

Rytmický a melodický cit

3.11.2021 (Webnoviny.sk) - O pozornosť vo vodách Slovenskej hudobnej scény sa hlási štvorica nadaných muzikantov, ktorí spoločne pôsobia v kapele The Paper Dragon. Líder zoskupenia Tibor Dragon však vo svete slovenskej hudby nie je žiadnym nováčikom. V niekoľkých projektoch pôsobil ako gitarista, v “papierovom drakovi“ sa okrem gitary zhostil aj úlohy speváka.„Dlhé roky som pôsobil ako gitarista v rôznych hudobných zoskupeniach so zameraním na jazz, funk, pop... Popri tom so však stále komponoval vlastné skladby, ktorých základom je akustická gitara a spev. Čím dlhšie som piesne hral sám a čím viac som ich zložil, rástla vo mne potreba a túžba zdieľať ich s druhými ľuďmi,“ prezradil zakladateľ zoskupenia zrod novej kapely. „Zároveň som si uvedomil, že pre získanie finálnej podoby skladieb, tak ako som ich počul vo vnútri, potrebujem nájsť ľudí, spoluhudobníkov, ktorí ich tam posunú. Tak som začal aktívne hľadať a oslovovať ľudí... A tak v dnešnej podobe je súčasťou The Paper Dragon skupinka úžasných ľudí, bez ktorých by to jednoducho nefungovalo a som vďačný za všetky hudobné aj nehudobné chvíle s nimi,“ doplnil nadaný muzikant.Názov kapely sa odvíja od priezviska frontmana zoskupenia, okrem samotného Tibora však v skupine pôsobia aj Viktor Schwarcz - gitara, vokály, ktorý farebne dotvára skladby a dáva im presne tie emócie, ktoré si vyžadujú.Na bicie hrá Dalibor Burgr – je rytmickým prvkom a má úžasnú schopnosť rytmicky podporiť význam skladieb. Zastúpenie dám v kapele má Barbora Rondziková – basgitaristka a vokalista je nežným elementom kapely, s výborným rytmickým a melodickým citom.„Títo ľudia ma ani po dvoch rokoch spoločného fungovania neprestávajú prekvapovať. Myslím si, že sú nesmierne empatickí voči náladám piesní a preto sú to práve oni, s ktorými sme vytvorili The Paper Dragon,“ pochvaľuje si spoločné fungovanie líder formácie.Time Is Of The Essence vznikla približne pred rokom tak, ako všetky ostatné skladby, ktoré mladí hudobníci chystajú pre svoj debutový album, a to doma u Tibora Dragona, len s gitarou.„Následne som ju priniesol k ostatným členom a oni urobili to, čo stále pri novej piesni – zdokonalili ju a dali jej finálnu podobu,“ priblížil gitarista a spevák.Pesnička sa nahrávala v Undergroove Studio, za ktorým stojí skvelý človek a hudobník Pavol Jeňo. „Paľko hneď porozumel konceptu a bol neskutočným prínosom nielen pri nahrávaní, ale aj produkcii samotnej skladby. S takýmito ľuďmi bolo nahrávanie prirodzené a plynulé,“ pochvaľuje si Tibor spoluprácu s vyhľadávaným hudobníkom.Nie len hudba, ale aj text vznikol spoločnými silami všetkých členov. Je v anglickom jazyku a momentálne je aj poznávacím znamením The Paper Dragon. „Všetky naše skladby sú v angličtine. Je pre mňa prirodzenejšia z hľadiska melódií a celkového feelingu, keďže je to najmä zahraničná tvorba, ktorá ma inšpiruje. Zatiaľ neplánujeme žiadne slovenské piesne, no snažím sa nikdy nehovoriť nikdy,“ vysvetľuje Tibor voľbu anglického jazyka.Novinku Time Is Of The Essence Košičania verejnosti ponúkli prostredníctvom lyrics videa. „Pieseň je o priateľstve a o tom, že čas je naozaj dôležitý a podľa mňa je potrebné tráviť ho s ľuďmi, s ktorými cítime, že to má význam. Zároveň je však prirodzené, že s niektorými ľuďmi prestanete tráviť tento čas a radi by ste im povedali, že vám občas chýbajú... Dôvodom je, že podľa mňa každý človek, ktorého počas života stretneme, nás o niečo obohatí. A za to si zaslúži našu vďaku,“ priblížil spevák význam piesne. „The Paper Dragon je kapela priateľov a vďaka tomu celá naša hudba funguje a mňa osobne napĺňa emóciami. A to je, si myslím, dôležitou podstatou umenia. Rozhodli sme sa preto okrem textu piesne vo videu ukázať zábery, ktoré sme nazbierali počas nášho pôsobenia a tak vám aj priblížiť nás samotných,“ doplnil informácie k lyrics videu.Pilotný singel z pripravovaného CD, ktoré The Paper Dagon plánujú vydať v máji 2022, už uzrel svetlo sveta. Hudobníci do mája budúceho roku plánujú zverejniť ešte niekoľko ďalších piesní. „Naozaj sa tešíme, že budeme môcť s vami zdieľať našu tvorbu v ucelenej podobe. Na albume by malo byť 13 skladieb, ktoré sú naozaj pestré, farebné, čo sa zvuku a nástrojov týka. Zároveň však majú spoločnú charakteristickú náladu The Paper Dragon,“ neskrýva líder kapely svoje nadšenie.Ak situácia na Slovensku dovolí, kapelu bude určite možno vidieť aj naživo. Informácie o hraniach budú priebežne zverejňované na sociálnych sieťach The Paper Dragon. „Chystáme sa využiť každú príležitosť na živé hranie, nakoľko to je to, čo nás veľmi napĺňa. Osobne odovzdať ľuďom emócie prostredníctvom skladieb. Zároveň, máme množstvo piesní, snáď aj na ďalších päť albumov, takže určite po vydaní nášho prvého albumu nebudeme zaháľať,“ dodáva Tibor Dragon na záver.