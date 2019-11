Kapitán Hamšík po Rijeke: Za chyby sa pyká, Mak cítil krivdu

Na snímke kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 17. novembra (TASR) - Za chyby sa tvrdo pyká. Na pôde futbalových vicemajstrov sveta z Chorvátska viedli v sobotnom kvalifikačnom zápase EURO 2020 Slováci po prvom polčase 1:0 vďaka gólu útočníka MŠK Žilina Róberta Boženíka. Potom však "vatreni" otočili po góloch Nikolu Vlašiča, Bruna Petkoviča a Ivana Perišiča a ako víťaz E-skupiny postúpili na šampionát.Chorváti v bojoch o ME doma neprehrali už 35 zápasov v sérii a siedmykrát sa dostali na kontinentálny šampionát. Hoci ich kvalita mala v Rijeke so slovenskou kompaktnosťou problém 55 minút, napokon ho vyriešila. Pomohli však najmä chyby hostí.zhodnotil tretiu kvalifikačnú prehru kapitán Slovenska Marek Hamšík.Tretí gól v reprezentácii strelil Róbert Boženík, ktorý bude mať v pondelok 20 rokov. Vymenil by ho však za tri body.opísal gólový okamih útočník SR a dodal:Výber domáceho kouča Zlatka Daliča otočil výsledok za šesť minút od 54. do 60. minúty. Na mokrom trávniku sa dostal do brejkov, z jedného rezultoval gól po strele Vlašiča, z druhého roh a gólová hlavička Petkoviča. A keď v 66. minúte dostal zbytočnú červenú kartu Róbert Mak, ktorý súpera potiahol za ruku na polovici ihriska, pričom už mal jednu žltú kartu, bolo po zápase. Krídelník Zenitu Petrohrad pri vylúčení cítil krivdu.podal názor na situáciu Mak a k priebeh zápasu zhodnotil: