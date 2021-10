Kapitán Kirk zo Star Treku poletí v rakete New Shepard, bude najstarším vesmírnym cestovateľom

So Shatnerom poletia ďalší traja ľudia

Cesta by mala trvať 10 minút

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.10.2021 - Kanadský herec William Shatner, známy najmä ako kapitán James T. Kirk z kultového sci-fi seriálu a filmov Star Trek, tento mesiac poletí do vesmíru. Deväťdesiatročný umelec bude na palube rakety New Shepard spoločnosti Blue Origin, ktorá vzlietne 12. októbra zo západného Texasu. Firma amerického miliardára a zakladateľa spoločnosti Amazon Jeffa Bezosa to potvrdila v pondelok.Počas druhého letu s posádkou budú v kapsule so Shatnerom ďalší traja ľudia, z toho dvaja platiaci zákazníci.Budú nimi bývalý inžinier z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý založil firmu na nanosatelity, spoluzakladateľ softvérovej spoločnosti špecializovanej na klinický výskum a zamestnanec Blue Origin.Cesta do vesmíru a späť by mala trvať 10 minút, pričom stroj dosiahne výšku zhruba 106 kilometrov.Shatner sa stane najstaršou osobou, ktorá cestovala do vesmíru. „O vesmíre počujem už dlho. Využívam príležitosť, aby som ho videl na vlastné oči. Aký zázrak,“ vyjadril sa herec vo vyhlásení.Prvý let s posádkou absolvovala Blue Origin v júli. Prvými pasažiermi takéhoto letu bol spomenutý Bezos, jeho brat, 82-ročná letkyňa Wally Funková a 19-ročný holandský tínedžer Oliver Daemen.