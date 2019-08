Kapitán tenistiek SR Sabovčík po prehre: Mali sme trochu smolu

Ján Sabovčík, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Granville 8. augusta (TASR) - Slovenské tenistky mali na majstrovstvách Európy družstiev do 18 rokov vo francúzskom Granville na dosah zisk tretieho titulu. Viktória Morvayová s Romanou Čisovskou viedli nad párom Viktorija Karapatská, Anna Kubarevová v rozhodujúcom supertajbrejku 9:6, nevyužili však tri mečbaly a vďaka zisku piatich bodov za sebou sa z triumfu napokon tešili Bielorusky.povedal kapitán tímu SR Ján Sabovčík pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.V ére samostatnosti sa slovenské dievčatá predstavili vo finále ME družstiev do 18 rokov šiestykrát. V roku 2012 sa zo zisku zlatých medailí tešilo družstvo v zložení Anna Karolína Schmiedlová, Petra Uberalová, Natália Vajdová. Z celkového triumfu sa Slovenky tešili aj v roku 1996, keď bola líderkou tímu Ľudmila Cervanová.