Kaplnku sv. Heleny v P. Bystrici chcú zastrešiť skôr, ako napadne sneh

Zhorená kaplnka sv. Heleny v Považskej Bystrici. Foto: TASR/Milan Podmaník Foto: TASR/Milan Podmaník

Považská Bystrica 27. augusta (TASR) – Kaplnku svätej Heleny na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici, ktorej strecha zhorela pri požiari 21. augusta, by mali zastrešiť najneskôr do konca novembra. Po pondelkovom mimoriadnom zasadnutí mestskej rady to povedal primátor Považskej Bystrice Karol Janas.Na zasadnutie mestskej rady prizvali správcu farnosti Rozkvet Wieslawa Krzyszychu a odbornú radkyňu Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Trenčíne Máriu Ružôňovú. Kaplnku chcú zastrešiť skôr, ako napadne prvý sneh, ktorý by mohol poškodiť národnú kultúrnu pamiatku.povedal Janas s tým, že odborná pracovná skupina bude monitorovať práce každý týždeň.Podľa pátra Krzyszychu veriaci z farnosti Rozkvet po požiari svojpomocne odstránili zo strechy kaplnky zhorené drevo a popol. Vo štvrtok a v piatok (23. - 24. 8.) postavili provizórny krov a strechu prikryli fóliou.skonštatoval duchovný.Niekoľko metrov od zhorenej kaplnky vyrástol nový kostol, ktorý však vysvätia až v polovici októbra. Nedeľnú svätú omšu preto slúžili na lúke vedľa kaplnky.zdôraznil Krzyszycha. Vzhľadom na náklady na výstavbu nového kostola nemá farnosť dostatok finančných prostriedkov na obnovu zhorenej kaplnky, farnosť si zriadila účet, na ktorý môžu veriaci prispievať.Podľa Ružôňovej bude KPÚ ústretový pri vypracovávaní podkladov, rozhodnutí a vyjadrení k projektovej dokumentácii, k samotnej krytine i vymaľovaní zatečených stien kaplnky.zdôraznila Ružôňová.Požiar zachvátil kaplnku 21. augusta okolo jednej hodiny, pri udalosti zasahovali profesionálni hasiči z Považskej Bystrice, Púchova, Trenčína, Záchrannej brigády HaZZ v Žiline a dobrovoľní hasiči z obcí Papradno a Považská Teplá. Požiar dostali pod kontrolu okolo tretej hodiny nadránom, úplne ho uhasili o siedmej hodine. Škodu odhadli na 150.000 eur. Oheň zničil kostolný zvon, ktorý sa teplom roztrhol na šesť častí.Kaplnku svätej Heleny postavili v roku 1728, tento rok si pripomenuli 290 rokov od jej vzniku. Dlhé roky slúžila iba na púte. Za komunistov bola totálne zničená. Obnovili ju v roku 1990 a odvtedy sa v nej slúžili sväté omše každý deň.