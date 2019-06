KAR bude pôsobiť v online predaji vozidiel pod značkou ADESA Europe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.6.2019 (Webnoviny.sk) - Zmena sa dotkne aj aukčného portálu CarsOnTheWeb.KAR Auction Services Inc. (NYSE: KAR), poskytovateľ globálnych automobilových remarketingových a technologických riešení, spúšťa na európskom trhu digitálne aukcie pod značkou ADESA Europe. Súčasťou tohto kroku je rebranding v Belgicku sídliacej spoločnosti CarsOnTheWeb (COTW). Portál je po prevzatí vo februári 2019 plne integrovaný do skupiny KAR.ADESA Europe bude naďalej poskytovať zákazníkom COTW robustný online veľkoobchodný aukčný trh vozidiel, ktorý jednoliato spája výrobcov originálnych dielov OEM, vlastníkov vozidlových parkov, veľkoobchodníkov a obchodných zástupcov vo viac než 50 krajinách."ADESA má už silne vybudovanú značku v celej Severnej Amerike a V. Británii a CarsOnTheWeb je vedúca cezhraničná automobilová remarketingová platforma kontinentálnej Európy," povedal Benjamin Skuy, výkonný viceprezident spoločnosti KAR pre medzinárodné trhy a strategické iniciatívy. "Neexistuje lepší spôsob, ako plne privítať CarsOnTheWeb do rodiny KAR, než rozšírením značky ADESA na celú Európu. ADESA Europe bude podporovaná automatickými technológiami, dátami, možnosťami doplnkových služieb a silnými priemyselnými vzťahmi KAR a bude viesť a urýchľovať vývoj európskeho trhu".Značka ADESA Europe sa rozšíri na každý z lokálnych trhov, kde má predajné činnosti ako ADESA Belgium, ADESA France, ADESA Germany, ADESA Italy, ADESA Netherlands a ADESA Spain."Už teraz využívame reputáciu KAR ako našej novej materskej spoločnosti. Pod značkou ADESA budeme môcť ďalej napredovať v našom overenom a ziskovom prevádzkovom modeli," povedal Johan Meyssen, výkonný riaditeľ ADESA Europe. "Ako spoločnosť ADESA Europe máme silu poskytovať jednoliate, pohodlné a prepojené služby v celosvetovom meradle a naďalej podporovať rast a lepšie slúžiť našim zákazníkom." ADESA Europe poskytuje predajcom a kupujúcim v celej Európe širokú škálu aukcií vozidiel, dopravy, financií a súvisiacich podporných služieb. Online a mobilné nástroje spoločnosti sú dostupné v 19 jazykoch a poskytujú funkcie vyhľadávania v reálnom čase, aukčné ponuky, platby a plánovania logistiky. ADESA Europe poskytuje komplexné platby, transfer dokladov a popredajné procesy, ktoré podporujú 97 % zákazníckych transakcií zahŕňajúcich cezhraničné predaje.