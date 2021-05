Karadžič bude pykať za genocídu v Srebrenici, doživotie strávi v britskom väzení

Tridsaťročné snaženie o spravodlivosť

Najkrvavejší konflikt od konca vojny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.5.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý líder bosnianskych Srbov Radovan Karadžič si odpyká doživotný trest za vojnové zločiny v britskom väzení. V stredu to oznámila britská vláda.Karadžiča v roku 2016 vtedajší Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) odsúdil na 40 rokov väzenia za genocídu v Srebrenici, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny počas vojny v Bosne v rokoch 1992 až 1995.Odvolací sudcovia v Haagu neskôr potvrdili rozsudok a zvýšili jeho trest zo 40 rokov za mrežami na doživotie. V súčasnosti je v zariadení súdu, no presunú ho do bližšie nešpecifikovanej britskej väznice.Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab sa vyjadril, že Karadžič „je zodpovedný za masaker mužov, žien a detí počas srebrenickej genocídy a pomohol viesť obliehanie Sarajeva s neľútostnými útokmi na civilistov".„Mali by sme byť hrdí na to, že od britskej podpory pri zabezpečení jeho zadržania, až po väzenskú celu, ktorej teraz čelí, podporovala Británia 30-ročné snaženie o spravodlivosť za tieto ohavné zločiny," uviedol ďalej Raab.Sedemdesiatpäťročný bývalý vodca bosnianskych Srbov Radovan Karadžič je jedným z najvyššie postavených predstaviteľov, ktorých súd pre vojnové zločiny v Haagu súdil.Konflikt v Bosne bol najkrvavejší v Európe od druhej svetovej vojny a zanechal po sebe viac ako 100-tisíc mŕtvych a milióny ľudí bez domova.