Karanténa po vstupe na Slovensko sa zjednotí s vnútroštátnou, zmeny sú aj pri podujatiach

Osoba bez certifikátu sa nepovažuje za očkovanú

Zákaz kombinovania režimov

7.10.2021 (Webnoviny.sk) - Dĺžka karantény po vstupe do SR sa zjednotí s vnútroštátnou dĺžkou izolácie, teda pri bezpríznakovom priebehu karantény po vstupe na Slovensko sa končí uplynutím jej 10. dňa. Vyplýva to z vyhlášky, ktorú vo štvrtok zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) Dĺžka karantény sa podľa vyhlášky končí aj obdržaním negatívneho výsledku PCR testu vykonaného najskôr v piaty deň izolácie.Podľa vyhlášky bude tiež registrácia cez eHranicu pri vstupe na SR povinná pre osoby nad 12 rokov a dvoch mesiacov veku. „Lehota bola stanovená tak, aby osobe vo veku 12 rokov po očkovaní uplynula potrebná doba, pri ktorej je predpoklad, že sa v tele stihne vytvoriť dostatočná hladina ochranných protilátok," vysvetlil ÚVZ. Pokiaľ ide o zaočkovanosť, tá sa po novom pri vstupe na územie SR bude preukazovať buď COVID preukazom Európskej únie alebo iným národným certifikátom tretej krajiny.Ten musí obsahovať údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, názve vakcíny a jej výrobcov, poradí očkovania a celkovom počte očkovaní danou látkou a dátum posledného očkovania. „Národný certifikát musí byť opatrený pečiatkou k tomu povereného orgánu danej krajiny alebo elektronicky overiteľný a musí byť vyhotovený aj v anglickom jazyku. Osoba, ktorá nie je schopná takto sa preukázať, sa nepovažuje za plne zaočkovanú osobu," upozorňuje ÚVZ. Zároveň na zoznam krajín, pri ktorých sa pasažieri vrátane zaočkovaných po prílete na Slovensko nemusia preukazovať PCR testom, pribudli Spojené arabské emiráty.Povinná karanténa sa podľa ÚVZ po novom nebude vzťahovať na osoby, ktoré vstupujú na územie SR za účelom nevyhnutných úkonov potrebných na získanie pracovného povolenia a dokladov s tým súvisiacich pre povolanie vodiča hromadnej a kamiónovej dopravy a sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o tejto skutočnosti. „Tieto osoby musia zároveň disponovať negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín," uvádza ÚVZ s tým, že všetky tieto nariadenia budú platiť od piatku 15. októbra.Pokiaľ ide o podmienky účasti na hromadných podujatiach, organizátori sú podľa ÚVZ povinní zvoliť si režim, v akom budú organizované, mať o tom na viditeľnom mieste oznámenie a zabezpečiť vstup do priestorov podujatia len účastníkom v zvolenom režime. Ide buď o základ, OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní) alebo kompletne zaočkovaní. „Pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu sa explicitne zakazuje kombinovanie rôznych režimov pre jedno hromadné podujatie," dodal ÚVZ.