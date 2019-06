Karanténna stanica vo Vranove nad Topľou má nového prevádzkovateľa

Na snímke psi z útulku počas osláv 25 rokov organizácie Sloboda zvierat 7. júla 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vranov nad Topľou 13. júna (TASR) - Zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice a odchyt túlavých zvierat na území mesta Vranov nad Topľou má od štvrtka nového prevádzkovateľa. Na nasledujúce štyri roky, do mája 2023, je ním Vranovský útulok pre psov, vyplýva to zo zmluvy o prevádzke stanice.Úlohu starostlivosti o túlavé psy vo Vranove nad Topľou prevzal od občianskeho združenia Pomoc psom Vranov nad Topľou, ktorému štvorročné správcovské obdobie uplynulo začiatkom júna.Vranovský útulok pre psov je podľa zmluvy s mestom povinný zabezpečiť odchyt voľne sa túlajúcich zvierat na území mesta, veterinárnu starostlivosť a zber uhynutých zvierat v meste. Odchytávať, odvážať a umiestňovať opustené a túlavé zvieratá do karanténnej stanice na základe oznámenia občanov a mestskej polície vo Vranove nad Topľou sa zaviazal najneskôr do dvoch hodín od písomného alebo telefonického nahlásenia. Vo večerných a nočných hodinách a tiež počas dní pracovného pokoja a sviatkov odchyt učiní na základe oznámenia mestskej polície.Odchyteným zvieratám je tiež povinný poskytovať potrebnú dennú starostlivosť a zabezpečiť ich umiestnenie u pôvodných alebo nových majiteľov.Mesto sa za tieto služby zaviazalo uhrádzať prevádzkovateľovi mesačný poplatok vo výške 1200 eur.