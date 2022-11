Karas nevidí dôvod zrušiť paragraf 363, vyjadril sa aj k znižovaniu trestov za majetkovú a ekonomickú trestnú činnosť

Opravné prostriedky

Novela dvoch trestných kódexov

30.11.2022 (Webnoviny.sk) - Na zrušenie paragrafu 363 nie je dôvod, pretože v takom prípade by sa musel riešiť mimoriadny opravný prostriedok naprieč celým právnym poriadkom, čo je nezmysel.Uviedol to minister spravodlivosti Viliam Karas na brífingu po rokovaní vlády s tým, že je naklonený zúženiu tohto paragrafu v prípade, ak sa nájde vhodná úprava, ktorá nevylúči možnosť zjednať nápravu.Minister Karas nevidí problém v tom, ako je dnes tento paragraf upravený. „Opravné riadne a mimoriadne prostriedky majú svoje miesto v tom zmysle, že ich nevyhodnocujeme len ad hoc podľa jednotlivých konkrétnych rozhodnutí... Vždy je potrebné mať možnosť zhojiť nezákonnosť a je vždy lepšie, ak sa to stane skôr ako neskôr," uviedol Karas s tým, že nemá tým na mysli, aby niekto rozhodoval o vine a nevine, pretože to môže rozhodovať len súd.„Hovorím o tom, že ak je tu nezákonnosť štátnych orgánov, a to pri výkone akýchkoľvek právomocí, vždy tu musí byť priestor na to, aby sa zjednala náprava, či už prostredníctvom riadnych alebo mimoriadnych opravných prostriedkov. Môj názor je, že v každom právnom poriadku musí byť aj mimoriadny opravný prostriedok, a to aj v trestnom poriadku," dodal Karas.Karas taktiež informoval, že momentálne má na stole novely dvoch trestných kódexov trestného zákona a trestného poriadku.„V rámci trestného poriadku budeme pracovať na tom, aby sa zrýchlilo a zefektívnilo trestné konanie a budú otvorené aj otázky riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov. Predpokladám, že z rôznych podnetov prídu návrhy aj na úpravu týchto otázok. Bude to predmetom aj diskusií a debát," vyhlásil minister spravodlivosti.Šéf rezortu spravodlivosti sa krátko vyjadril aj k znižovaniu trestov za majetkovú a ekonomickú trestnú činnosť. Povedal, že je potrebné modernizovať trestanie tak, aby bolo efektívne a aby trestná politika štátu bola nastavená na odstrašenie od páchania trestnej činnosti.„Ukazuje sa však, že na Slovensku vysoké tresty nijakým spôsobom neodstrašujú od páchania trestnej činnosti, a preto je potrebné ich kombinovať a alternovať. To znamená napríklad prepadnutie majetku, konfiškácie alebo vysoké peňažné tresty. Je teda potrebné dopĺňať rozsah trestania," uzavrel Karas.