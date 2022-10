Karas posunie účinnosť súdnej mapy na júl, minister sa obáva ochromenia správnych súdov

aktualizované 19. októbra, 10:54



Ochromenie správneho súdnictva

Implementácia súdnej mapy

19.10.2022 (Webnoviny.sk) -Reformu súdnej mapy navrhol minister spravodlivosti Viliam Karas odložiť pre personálnu neobsadenosť správnych súdov v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici.Uviedol to na stredajšom zasadnutí Súdnej rady SR s tým, že o pôsobenie na novozriadených súdoch neprejavil záujem dostatok sudcov správnych kolégií krajských súdov.„Nevedel by som garantovať od 1.januára 2023 riadny výkon správneho súdnictva," povedal minister. Ako ďalej uviedol, aby podobný stav nenastal aj od 1. júna, keď navrhuje novú účinnosť súdnej mapy, o pozície sudcov by sa mali možnosť uchádzať aj osoby z „externého prostredia", napríklad prokurátori alebo advokáti. „Pomôže nám tých päť mesiacov," doplnil Karas.Súdna rada vzala návrh ministra a odloženie účinnosti reformy na vedomie. Podľa jej predsedu Jána Mazáka sa odloženie účinnosti žiadnym spôsobom netýka zmyslu a podstaty už prijatej reformy. „A, samozrejme, sa netýka ani našich záväzkov, ktoré máme voči Európskej únii pri čerpaní peňazí z fondu obnovy," skonštatoval.Minister spravodlivosti začiatkom októbra avizoval, že navrhne predĺžiť čas potrebný na riadnu implementáciu novej súdnej mapy o päť mesiacov.Justičná reforma by tak nadobudla účinnosť 1. júna 2023. Vytvorenie dodatočného časového priestoru je podľa ministra nevyhnutné na lepšiu prípravu celej reformy a zníženie rizík, ktoré by inak mohli ohroziť dobré ciele reformy.