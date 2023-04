Karas vylúčil ďalší odklad spustenia novej súdnej mapy, nábeh reformy si však bude vyžadovať trpezlivosť (video)

„Kontrolný deň“

Nová súdna mapa





Nová súdna mapa mala pôvodne fungovať od 1. januára tohto roku, jej implementáciu z rôznych dôvodov odložili na 1. júna tohto roku.





26.4.2023 (SITA.sk) - Poverený minister spravodlivosti Viliam Karas nepripúšťa žiadny ďalší odklad spustenia rozsiahlej, tzv.Súdy vrátane novovzniknutých správnych súdov budú podľa neho pripravené na fungovanie po novom od 1. júna. Minister Karas po rokovaní s predsedami krajských súdov však pripustil, že nábeh reformy si bude vyžadovať trpezlivosť.„My sme pripravení spustiť to. Chcem aj občanom povedať, že bude potrebná zo začiatku trpezlivosť, ale my robíme všetko pre to, aby negatívny dopad bol čo najmenší a aby pozitíva prevážili,“ povedal v Trnave po rokovaní s predsedami krajských súdov, ktoré označil aj ako „kontrolný deň“ minister Karas.Dodal, že celkový efekt justičnej reformy sa prejaví až v strednodobom a dlhodobom horizonte. Ministerstvo spravodlivost i podľa neho zabezpečilo budovy pre novozriadené správne súdy v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave a prebiehajú rozsiahle verejné obstarávania novej počítačovej techniky v tisíckach kusov, takisto zariadení pre online pojednávania.Postupne sa darí riešiť aj problém s personálom pre nové súdy. Predsedovia krajských súdov upozornili na niektoré problematické záležitosti v súvislosti s reformou, s ktorými sa musia vysporiadať, ako je napríklad chýbajúce prechodné obdobie po 1. júni.Nová súdna mapa je podľa Karasa prvý krok, ktorý zefektívni systém súdnictva a prinesie do justície špecializáciu. Od toho si sľubuje vyššiu kvalitu rozhodnutí a aj rýchlejšie rozhodovanie. Potom by mal nasledovať druhý krok, čo bude už úloha pre ďalšie politické garnitúry.„Druhý krok je otázka ľudských zdrojov. Kto nám prichádza do systému justície, ako prebieha celoživotné vzdelávanie sudcov, ako je zabezpečený ich kariérny rast,“ povedal šéf rezortu spravodlivosti.