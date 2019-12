Kardinál podozrivý zo zneužívania tínedžera posielal kléru peniaze

Kardinál Theodor McCarrick, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 27. decembra (TASR) - Americký kardinál Theodore McCarrick, ktorý je obvinený z pohlavného zneužívania tínedžera, posielal vplyvným duchovným vrátane dvoch pápežov státisíce dolárov. S odvolaním sa na správy denníka The Washington Post o tom v piatok informovala agentúra AFP.Pápež František zbavil McCarricka klerického stavu ešte vo februári v súvislosti s obvineniami, že kardinál pred 50 rokmi sexuálne zneužíval tínedžera. O duchovnom sa však už v tom čase vedelo, že mal pohlavný styk s dospelými seminaristami, a František čelil kritike, že obvinenia na adresu McCarricka roky ignoroval.Ako s odvolaním sa na účtovné knihy Vatikánu a vyhlásenia bývalých predstaviteľov cirkvi informoval The Washington Post, od roku 2001 poslal McCarrick duchovným v Ríme a inde finančné prostriedky v celkovej hodnote viac ako 600.000 dolárov (približne 537.000 eur).Medzi viac ako 100 príjemcami peňazí od amerického kardinála sa podľa denníka nachádzali aj ľudia, ktorí boli priamo angažovaní v posudzovaní obvinení vznesených voči jeho osobe.Finančné prostriedky odchádzali z washingtonského "". To McCarrickovi podľa bývalých predstaviteľov cirkvi umožňovalo míňať peniaze bohatých darcov bez takmer akéhokoľvek dohľadu.V rokoch 2001 - 2005 zaslal americký kardinál pápežovi Jánovi Pavlovi II. 90.000 dolárov (približne 80.000 eur). Pápež Benedikt XVI. dostal od McCarricka 291.000 dolárov (približne 260.000 eur), pričom väčšina prostriedkov mu bola zaslaná naraz.Podľa slov bývalého osobného tajomníka pápeža Jána Pavla II. boli finančné dary od amerického kardinála zasielané kardinálovi štátnemu sekretárovi a pravdepodobne aj do pápežských charít.Z účtovných kníh, ktoré má denník k dispozícií, nevyplýva, že by peniaze od McCarricka dostával aj pápež František.V prípade McCarricka, ktorý bol jednou z najvplyvnejších osobností americkej katolíckej cirkvi, ide o prvého kardinála vylúčeného z kléru za sexuálne zneužívanie. Obvinenia z pohlavného zneužívania prenikli na verejnosť minulý rok a vyvolali veľký škandál.František v súvislosti so sexuálnymi škandálmi v cirkvi ohlásil politiku "", ktorá sa má vzťahovať aj na vysokopostavených predstaviteľov cirkvi. V máji taktiež schválil prelomové nariadenie, ktoré zaväzuje duchovných oznamovať informácie o možnom pohlavnom zneužívaní svojim nadriadeným.