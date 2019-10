Karel Gott bude pochovaný na cintoríne v Prahe, manželka Ivana zverejnila aj dôvod

Kto bol Karel Gott (životopis)





Karel Gott sa narodil 14. júla 1939 v Plzni. Pracoval ako vyučený elektromontér v ČKD a popri práci študoval spev na konzervatóriu. Preslávil ho angažmán v Divadle Semafor v prvej polovici 60. rokov. Neskôr spoluzakladal Divadlo Apollo, kde pôsobil do roku 1967. Počas kariéry vydal viac než 100 albumov.



Účinkoval tiež vo filmoch Kdyby tisíc klarinetů (1964), Hvězda padá vzhůru (1974), Romance za korunu (1975), Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992) a jeho pokračovaní Dědictví aneb Kurvaseneříká (2014) či v rozprávkach Z pekla štěstí 2 (2001) alebo Keď draka bolí hlava (2018). Gott je držiteľom 42 Zlatých slávikov, viacerých cien Týtý, Zlatých a Platinových platní a ceny Zlatá ihlica. Počas svojej speváckej kariéry absolvoval množstvo koncertov v Európe, USA, Kanade, Číne, Austrálii či Japonsku a hosťoval v stovkách televíznych šou doma aj v zahraničí. Zomrel 1. októbra vo veku 80 rokov.





25.10.2019 (Webnoviny.sk) - Český spevák Karel Gott, ktorý zomrel na začiatku októbra, bude pochovaný na cintoríne v pražskej štvrti Malvazinky. Na Gottových webových stránkach o tom informovala jeho manželka Ivana. "Touto cestou vám všetkým zo srdca ďakujem za všetky vyjadrenia sústrasti, ktorá sme od vás v uplynulých týždňoch v tak veľkom počte dostali a stále dostávame. Vaše slová podpory sú pre našu rodinu, v týchto nesmierne ťažkých časoch, veľkým povzbudením," uviedla Gottová.Objasnila tiež, kde bude spevák pochovaný. "Na želanie môjho manžela bude miestom jeho odpočinku cintorín na pražských Malvazinkách. Prial si odpočívať tam, kde prežil veľkú časť svojho života, kde to mal rád a kde sa cítil doma," napísala vdova s tým, že konkrétne miesto oznámi, "až to bude aktuálne ".Gott, ktorý trpel akútnou leukémiou, zomrel 1. októbra. V piatok 11. októbra sa prišli do pražského Paláca Žofín rozlúčiť so zosnulým spevákom desaťtisíce ľudí. V sobotu sa následne v katedrále sv. Víta na Pražskom hrade konala zádušná omša.