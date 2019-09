Karel Gott sa fanúšikom poďakoval za podporu a zdieľal s nimi jeho infúziu

V prípade, ak sa vám video nezobrazilo, kliknite sem



Karel Gott

... pracoval ako vyučený elektromontér v ČKD a popri práci študoval spev na konzervatóriu. Preslávil ho angažmán v Divadle Semafor v prvej polovici 60. rokov. Neskôr spoluzakladal Divadlo Apollo, kde pôsobil do roku 1967. Počas kariéry vydal viac než 100 albumov.



Účinkoval tiež vo filmoch Kdyby tisíc klarinetů (1964), Hvězda padá vzhůru (1974), Romance za korunu (1975), Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992) a jeho pokračovaní Dědictví aneb Kurvaseneříká (2014) či v rozprávkach Z pekla štěstí 2 (2001) alebo Keď draka bolí hlava (2018). Gott je držiteľom 42 Zlatých slávikov, viacerých cien Týtý, Zlatých a Platinových platní a ceny Zlatá ihlica.



Počas svojej speváckej kariéry absolvoval množstvo koncertov v Európe, USA, Kanade, Číne, Austrálii či Japonsku a hosťoval v stovkách televíznych šou doma aj v zahraničí.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.9.2019 (Webnoviny.sk) - Český spevák Karel Gott, ktorý nedávno potvrdil, že má leukémiu, sa poďakoval fanúšikom za podporu prejavenú na sociálnej sieti Facebook.„Moji milí, prečítal som si všetky vaše krásne odkazy a priania a veľmi vám ďakujem za vašu obrovskú podporu. Veľmi si to vážim! A zdieľam s vami moju dnešnú infúziu,“ napísal na Facebooku a pripojil fotografiu, na ktorej sa bozkáva s manželkou Ivanou.Osemdesiatročnému interpretovi popriali skoré uzdravenie aj Dara Rolins, Monika Absolonová, Hana Zagorová, Lucie Bílá či Jitka Zelenková.Legendárny spevák potvrdil informáciu o svojom zdravotnom stave pre český denník Blesk.„Pred štyrmi rokmi som pre agresívny nádor podstúpil veľmi intenzívnu liečbu, ktorá viedla k jeho úplnému zmiznutiu. Zhruba pred rokom a pol sa u mňa objavila porucha krvotvorby v podobe myelodysplastického syndrómu. Aj napriek niekoľkým rôznym liečbam sa z tohto ochorenia v uplynulých mesiacoch vyvinula akútna leukémia, bohužiaľ,“ uviedol.„Podstupujem ambulantnú liečbu a dochádzam do nemocnice na kontroly, počas ktorých lekári pozorujú môj celkový zdravotný stav,“ dodal s tým, že sa zveril do rúk odborníkov vo Všeobecnej fakultnej nemocnici na Karlovom námestí v Prahe.Informácie pochádzajú z webstránky www.idnes.cz a archívu agentúry SITA.