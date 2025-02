Karibikom otriaslo zemetrasenie s magnitúdom 7,6. Varovanie pred cunami bolo zrušené

Varovanie pre obyvateľov

Výkyvy hladiny mora

9.2.2025 (SITA.sk) - Zemetrasenie s magnitúdom 7,6 zasiahlo v sobotu Karibské more. Vyvolalo varovania pred cunami, ktoré boli neskôr zrušené, informovali americké monitorovacie agentúry.Epicentrum otrasov sa nachádzalo asi 209 kilometrov od pobrežia Kajmanských ostrovov. Zemetrasenie udrelo v malej hĺbke, uviedla Geologická služba Spojených štátov (USGS).„Na základe všetkých dostupných údajov... Hrozba cunami z tohto zemetrasenia pominula a už neexistuje žiadna ďalšia hrozba,“ uviedlo americké tichomorské centrum varovania pred cunami. Systém varovania pred cunami už skôr uviedol, že v niektorých pobrežných oblastiach Kuby sú možné vlny vysoké až takmer tri metre, kým Honduras a Kajmanské ostrovy môžu zasiahnuť vlny až do výšky metra.Vláda Kajmanských ostrovov v správe na svojej webovej stránke varovala obyvateľov pobrežných oblastí, aby sa presunuli do vnútrozemia. Počiatočné varovanie pred cunami zahŕňalo viac ako tucet krajín.Asi tri hodiny po zemetrasení americké úrady varovali, že stále môže dôjsť k „malým výkyvom hladiny mora“ do 30 centimetrov, ale že akékoľvek vážne ohrozenie už pominulo.Meradlo cunami na ostrove Isla Mujeres na východnom pobreží Mexika nameralo po zemetrasení vlnu s maximálnou výškou štyri centimetre, informovalo americké centrum varovania pred cunami.