Karika je nadšený filmovým spracovaním jeho knižnej Smršte

Nový film režiséra Petra Bebjaka Smršť, nakrútený podľa knižného námetu Jozefa Kariku a scenára Petra Balka, predstavili tvorcovia a herci v pondelok na novinárskej projekcii v Bratislave. Mysteriózny triler, ktorý vstúpi do kinodistribúcie 4. apríla, tak odštartoval predpremiérové turné po celom Slovensku.





"Bola som nadšená zo spolupráce s Bebjakom, priala som si s ním nakrúcať, pretože mám rada, čo robí. Keď mi zavolal, že posiela scenár, bola som veľmi zvedavá," povedala pred bratislavskou premiérou Anna Geislerová, ktorá si v snímke zahrala s Tomášom Maštalírom. Uznávaná česká herečka priznala, že scenár Smršte ju trošku prekvapil. "Hovorím si, to je normálny horor. Ale zorientovala som sa, on to nie až tak úplne horor, z pohľadu mojej postavy je to životná kríza až zúfalstvo, ktoré sa môže nazhromaždiť v jeden okamih, a to sa symbolickým spôsobom snažíme spracovať," dodala Geislerová s tým, že výsledok zatiaľ nevidela. "Takže neviem, či je to nakoniec čistý horor, dráma alebo psychologická dráma."

Diváci si budú môcť pozrieť film, v ktorom sa spája skutočný svet s niečím nevysvetliteľným či mýtickým, v predstihu v 11 slovenských mestách. Na predpremiérových projekciách sa stretnú s režisérom i scenáristom filmu, ktorý obohatili o linku manželského páru. Ten je na liečení v kúpeľoch a chce spolu tráviť čas plný procedúr a pokoja. V mysterióznom trileri sa ich plány však nenaplnia.



"Film sa začína zhruba tam, kde moja kniha skončila, filmový príbeh sa cez flashbacky vracia do knižného príbehu a rozvíja ho, ako by to pokračovalo ďalej. To je veľmi dobré, lebo aj čitateľom a čitateľkám, ktorí poznajú moju knihu, sa oplatí prísť do kina, lebo to pokračuje ďalej," povedal Jozef Karika. Spisovateľ je nadšený filmovým spracovaním jeho knižnej Smršte. "Ide to vlastnou cestou, je to samostatné dielo pána Bebjaka a Petra Balka, ale rukopis toho, čo je hlavné v mojich knihách, zachytili presne a rozvinuli to tým smerom, ktorý sa mne páči. Je to mysteriózny triler na pomedzí, že neviete, či je tam to paranormálno, alebo je to psychologická záležitosť, je to aj silná psychologická dráma," zhodnotil Karika film, ktorý je podľa neho žánrovo neuchopiteľný. "Neviete, či je to horor, psychologická dráma, alebo ako to vlastne je, na konci sa to, samozrejme, ukáže."