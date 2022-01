Karim Benzema nepremenil prvú penaltu v drese Realu a zranil sa v zápase, počas ktorého mu vykradli dom

Lupiči ho už raz navštívili

Prvá nepremenená penalta v Reale

Prišiel o reprezentáciu a vrátil sa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.1.2022 (Webnoviny.sk) - Nepremenený pokutový kop, zranenie a napokon aj vykradnutý dom. Francúzsky kanonier v službách futbalového Realu Madrid mal v nedeľu deň, ktorý by najradšej čo najskôr vymazal zo svojej hlavy.V pondelok španielska polícia informovala, že vyšetruje incident, ktorý sa odohral v Benzemovom dome počas zápasu najvyššej španielskej súťaže, v ktorom Real Madrid hostil Elche a skončil sa prekvapujúcou remízou 2:2. Podobnosti o veciach, ktoré ukradli, neuviedli.Nie je to po prvý raz, čo sa dom francúzskeho reprezentanta Benzemu stal terčom lupičov. Prvýkrát sa tak stalo už v roku 2019.Podobné incidenty však nie sú výnimočné v Španielsku ani iných krajinách u špičkových futbalistov.Benzema je so 17 gólmi na čele tabuľky kanonierov španielskej La Ligy, ale v nedeľu proti Elche v 33. minúte nepremenil pokutový kop a po nečakanej remíze 2:2 Real Madrid nezvýšil svoj náskok na čele tabuľky pred FC Sevilla na viac ako štyri body."Z bieleho bodu vystrelil nad brvno a bol to vôbec prvý nepremenený pokutový kop Benzemu počas jeho dlhoročného pôsobenia v Reale Madrid. To však nebolo všetko, lebo po 13 minútach druhého polčasu musel nútene odísť z ihriska, keď si natiahol sval v zadnej časti na ľavej nohe," informovala agentúra AP.Aktuálne bude mať 34-ročný útočník dosť času na vyliečenie, lebo najbližší zápas v drese Realu Madrid ho čaká až 6. februára proti Granade.Vlani zamestnával Benzema svetové médiá nielen svojím futbalovým kumštom. V novembri sa mu ušiel podmienečný trest odňatia slobody na jeden rok a a tiež pokuta 75-tisíc eur.Po zdĺhavom procese ho uznali vinným z účasti na pokuse o vydieranie francúzskeho spoluhráča Mathieua Valbuenu v prípade sexuálnej nahrávky ešte z roku 2015.Vinou tohto škandálu Valbuena aj Benzema prišli o svoje pozície v národnom tíme Francúzska.Hrotový útočník Realu Madrid sa do dresu s charakteristickou trikolórou vrátil až pred vlaňajšími majstrovstvami Európy, kde však Francúzi neuspeli.Neskôr si to vynahradili triumfom v Lige národov a aj tam bol Benzema rovnako platnou súčasťou mužstva Didiera Déschampsa.Útočník s čuchom na góly vyhral s Realom Madrid štyrikrát Ligu majstrov, ale naťahujúca sa súdna kauza mu v reprezentačnom tíme na dlhé roky narobila nepriateľov.