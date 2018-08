Karius mieri z Liverpoolu na hosťovanie do Besiktasu

Brankár Liverpoolu Loris Karius. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 20. augusta (TASR) - Nemecký futbalový brankár Loris Karius mieri z FC Liverpool na dvojročné hosťovanie do tureckého Besiktasu Istanbul.Dohoda ešte nie je definitívne spečatená, ale podľa portálu goal.com sú obe strany blízko k finalizácii transferu. V prípade, že Karius naplní očakávania, môže po dvoch rokoch definitívne prestúpiť do istanbulského klubu.Dvadsaťpäťročný Karius bol v Liverpoole od roku 2016. Do pozornosti sa negatívne dostal najmä počas finále Ligy majstrov 2017/2018, keď pri prehre 1:3 s Realom Madrid spravil dve fatálne chyby.