Karl Lagerfeld sa dožíva 85 rokov, robí sa však mladším

Hamburg/Bratislava 10. septembra (TASR) – Nemec Karl Lagerfeld je po celom svete známy svojím náročným a novátorským prístupom k štýlu. Jeho estetika kombinuje nadčasovú klasiku a moderný design. Jeden z najslávnejších módnych návrhárov, ktorý svojimi modelmi rád provokuje, má v pondelok 10. septembra 85 rokov.Karl Otto Lagerfeldt ("t" neskôr z mena vyňal) si sám uvádza vek o päť rokov nižší, ale podľa záznamov z cirkevnej matriky sa narodil 10. septembra 1933 nemeckom Hamburgu.Otec budúceho návrhára bol švédsky podnikateľ, ktorý zbohatol na výrobe kondenzovaného mlieka. Matka milovala svet módy, zmysel pre kreativitu a obdiv k módnym trendom neskôr učaroval aj jej synovi.Finančná situácia rodiny bola viac než priaznivá. Údajne k svojim štvrtým narodeninám dostal Karl Lagerfeld vlastného komorníka a už pred nástupom do školy hovoril tromi svetovými jazykmi. Kým jeho dve staršie sestry rodičia poslali do internátnej školy, on sa vydal vlastnou cestou. V 19-tich zatúžil opustiť rodinné pozemky s rozlohou viac ako 12.000 akrov a rozhodol sa odcestovať na do Paríža.Mladý Karl túžil po práci kresliara, tvorcu komiksov, portrétistu. V roku 1954 ho však náhoda odviala do vôd módneho priemyslu. Vyhral súťaž neprofesionálnych návrhárov svojim modelom štýlového kabátu a víťazstvo ho motivovalo k ďalšej tvorbe. Dvadsaťjedenročného talentovaného Lagerfelda objavil Piere Balmain v roku 1955.Vynikajúca pracovná ponuka ho nasmerovala ďalej k Jeanovi Patou, kde zastával miesto hlavného designéra do roku 1963. Práca vo firme naberala na obrátkach a Lagerfeld cítil, že mu neposkytuje rozlet v ďalšej kreatívnej činnosti. Z firmy odišiel a profesionálne uplatnenie našiel až pri tvorbe pre taliansky módny dom Fendi, kde vytvoril kolekciu kožušinových kabátov a pomohol majiteľkám pretaviť firmu na luxusnú značku.V 70. rokoch tvorbu umelca poznačila spolupráca s Chloe, ktorú v roku 1975 obohatil aj o svoj parfum. Od roku 1983 Lagerfeld dodnes pôsobí ako kreatívny riaditeľ módnej značky Chanel.Úspešný podnikateľ a módny designér nerád poskytuje rozhovory, na to je príliš veľký introvert. Ale keď vyšla autobiografická kniha Jacques de Bascher: Dandy v tieni, o mužovi, ktorý bol dlhé roky Lagerfeldovým partnerom, návrhár si v nej zaspomínal na časy z rokov 1971 až 1989. Práve v tom období žil po boku šviháka Dandyho Jacquesa de Bascher, ktorý patril k francúzskej smotánke a mal slabosť pre mladých mužov. Ťažké obdobie nastalo pre Lagerfelda vtedy, keď Parížan Bascher ochorel na AIDS a v roku 1989 zomrel. Jeho smrť ho bolestne zasiahla.V roku 2012 Karl Lagerfeld v rozhovore pre španielsku mutáciu týždenníka Marie Claire nazval vtedajšieho francúzskeho prezidenta "imbecilom." pre jeho "zničujúcu" politiku voči najbohatším občanom krajiny. Podľa neho Hollandova politika vedúca k zavedeniu takzvanej milionárskej dane už prinútila viacerých popredných francúzskych podnikateľov presunúť svoje aktivity do susedného Belgicka.Nemecký návrhár a fotograf Karl Lagerfeld zverejnil v roku 2014 svoj krátky film sprevádzajúci módnu prehliadku Métiers d’art v Salzburgu. Tentoraz počin niesol názov Reincarnation.dodal pre magazín Women's Wear Daily Lagerfeld.Dokumentárny film režiséra Rodolphea Marconiho s názvom Lagerfeld Confidential obletel kiná v roku 2007. V snímke sa samotný Karl Lagerfeld vyjadruje napríklad k svojej homosexualite, či vzťahu k matke, ktorá mala na jeho život veľký vplyv.Srdcovou záležitosťou Karla Lagerfelda je jeho biela mačka, ktorú nazval Choupette Lagerfeld. Zvieratko s hodvábnou srsťou má svojich opatrovateľov, ktorí mu vedú denník a instagramový profil. Lagerfeld v jednom z rozhovorov priznal, že sa pohráva s myšlienkou vydať denníky Choupette ako knižnú publikáciu.Chanel sa v máji 2018 stal prvým módnym domom, ktorý zorganizoval módnu prehliadku na Kube. Po prehliadke sa konala párty na havanskom námestí Plaza de la Catedral, ktoré sa zmenilo na pláž s veľkým barom a tanečnou plochou. Kreatívny riaditeľ domu Chanel Karl Lagerfeld sa na párty priviezol spôsobom jeho vlastným, v štýlovom veteráne Ford Fairlane z roku 1957.Zdroje: www.osobnosti.cz, www.csfd, www.blesk.cz