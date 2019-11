Karlov most v Prahe chránia nové ľadolamy

Karlov most, archívna snímka. Foto: TASR - Štefan Puškáš Karlov most, archívna snímka. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Praha 12. novembra (TASR) - Karlov most v Prahe chránia vo vode nové ľadolamy, ktoré stoja v riečisku pred siedmimi z jeho 15 pilierov. Informoval o tom v pondelok spravodajský portál Novinky.cz.Oprava pôvodných ľadolamov z roku 2004 stála 30 miliónov korún (1,2 milióna eur). Praha plánuje aj ďalšie opravy tejto historickej pamiatky.Ľadolamy chránia most nielen pred ľadom a ľadovými kryhami, ale aj pred nečistotami vzniknutými pri povodniach či veľkých dažďoch. Sú schopné zachytiť menšie naplaveniny i veľké polená, ktoré by inak mohli pieskovcové piliere mosta narušiť.Naposledy boli ľadolamy vymenené v roku 2004; vtedy ich poškodili najmä veľké povodne, ktoré prišli o dva roky skôr.V roku 2017 bol ich stav opäť vyhodnotený ako veľmi zlý. Pre výmenu ale bolo potrebné najprv vybrať, vyťažiť, uskladniť a usušiť kvalitné drevo. So samotnou výmenou drevených ľadolamov sa preto mohlo začať až v júni tohto roku.Výmena mala byť pôvodne hotová na prelome novembra a decembra, nakoniec však Technická správa komunikácií (TSK) dokončila výmenu o niečo skôr."Ľadolamy sa menia po 15 rokoch, s ich výmenou sa dopredu počítalo. Je použité iné drevo, než z akého boli pôvodné ľadolamy. Ide o dub európsky, ktorý bol vyťažený Čechách. Drevo sa sušilo zhruba na 30-percentnú vlhkosť tak, aby v ňom nevznikali trhliny. Muselo sa kontrolovať, bolo to naozaj náročné," uviedla pre Novinky.cz hovorkyňa TSK Barbora Lišková.Poškodené boli predovšetkým časti nad hladinou, kde voda stúpa a klesá, čo nahrávalo hnitiu a rozpadu dreva. Nutná bola ale celková výmena, a preto bolo potrebné pracovať aj pod hladinou rieky.