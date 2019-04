Karlova Ves spustila pre obyvateľov interaktívnu pocitovú mapu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 16. apríla (TASR) – Bratislavská Karlova Ves spustila interaktívnu pocitovú mapu. Prostredníctvom nej môžu obyvatelia vyjadriť, ktoré verejné priestory bývajú najviac postihnuté horúčavami či prívalovými dažďami, ako aj to, ktorým miestam je dobré sa v lete vyhnúť a kde je aj počas horúčav príjemne.približuje Zuzana Hudeková z Referátu riadenia projektov karloveského miestneho úradu.Karlovešťania môžu na mape uvádzať napríklad aj to, ktoré miesta sú problematické pri prívalových zrážkach, poľadovici či intenzívnom snežení.dopĺňa samospráva.Interaktívna pocitová mapa bude k dispozícii do konca mája. Výsledky budú zverejnené na internetovej stránke mestskej časti.