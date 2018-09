Karlova Ves začala s rozsiahlou rekonštrukciou bazéna v ZŠ A. Dubčeka

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) - Mestská časť Bratislava-Karlova Ves spustila rekonštrukciu školského bazéna v ZŠ Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici. Zrealizuje ju vysúťažená spoločnosť HBH, ktorá v elektronickej aukcii predložila najnižšiu cenovú ponuku vyhotovenia diela vo výške 1.037.280 eur, bazén by mal byť hotový do ôsmich mesiacov."Uprednostnili sme dôkladnú opravu a rekonštrukciu, ktorá zabezpečí dlhú životnosť bazéna," uviedla k investícii starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.Podľa jej ďalších slov v rámci rekonštrukcie pribudne nová bazénová technika na napúšťanie a vypúšťanie vody, nová filtrácia a dezinfekcia vody. "Plavecký aj novovytvorený detsky bazén dostanú nerezový povrch. Šatne, sprchy a toalety budú kompletne zrekonštruované a zmenené na bezbariérové," dodala starostka. Podľa jej slov pribudne i malý výučbový bazén pre škôlkarov a najmenších školákov. Súčasťou prác bude i výmena vzduchotechniky i elektroinštalácií.Vicestarosta Branislav Záhradník v tejto súvislosti upozornil, že vysúťažená cena rekonštrukcie je nižšia, ako boli pôvodné kalkulácie. "Napriek tomu ide o najväčšiu investíciu karlovoveskej samosprávy do škôl a športovísk v posledných rokoch," potvrdil.